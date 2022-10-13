美國勞動部將在當地時間13日上午公布9月消費者物價指數（CPI）報告，市場預期年增率應該要落在8.1%左右，這才代表通膨壓力逐漸減緩，若數據高於8月的8.3%，專家警告投資者應該要做好股市重挫超過5%的心理準備，反之若低於8.1%，有高機率出現反彈，為聯準會鴿派態度奠定基礎。

Business insider報導，摩根大通投資部門警告，如果通膨指標比8月的8.3%還要高，代表通膨壓力重新加速，聯準會無法改變強勢升息的想法，股市也會因此出現重挫。

分析師Andrew Tyler表示，若9月CPI的數據落在8.1至8.3%之間，股市還是會出現波動，標普500指數可能在周四下跌2%，「更大的擔憂是，債券市場重新定價，以應對11月可能升息3碼的可能性。」

反之，如果CPI數據能夠降到8.1%以下，將可望刺激股市出現反彈，若數據低於7.9%，有機會反彈2至3%，Andrew Tyler強調，如果CPI的差距達到0.6%，代表通膨壓力緩解，股市漲幅還有可能擴大。

Andrew Tyler補充說到，「如果出現低於7.8%的水準，都有望讓標普500指數往4000點驅動，這可能被視為聯準會的貨幣政策已經跟上通膨，並為更多鴿派訊息奠定基礎。」

然而，摩根大通執行長Jamie Dimon依然持悲觀看法，「所有投資者都應該會更大的市場波動做準備，美國可能在6至9個月內陷入衰退，甚至造成股市下跌2成。」