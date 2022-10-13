距離九合一大選剩下40多天，《美麗島電子報》11日公布10月份台北市長選舉相關最新民調，支持度方面為國民黨候選人蔣萬安29.6％、無黨籍黃珊珊28.1％、民進黨陳時中27.8％，但該份民調更分析，若是「陳時中被棄保」，那就變成黃珊珊是42.7％、蔣萬安32.9％，陳時中則僅有6.3％。對此，前立委郭正亮12日進一步提出看法，指「陳時中一開始就沒有把聲勢拉上來，加上黃珊珊越打越勇，今年的選舉很可能不會有人被棄保，因為三個人看起來都有機會當選」，引發討論，也與不少分析認為必然有人被 棄保 意見，大不相同。

郭正亮12日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，因為陳時中讓人的喜愛度不夠，所以只好打到意識形態去，才開始打「反柯」，因為陳時中部分的票被黃珊珊拉去，所以陳時中只能走「快速道路」，「只要是反柯文哲的你就投給我，因為支持黃珊珊就是支持柯文哲」，郭正亮坦言，這種調子已經快要出來了，因為柯文哲在台北市的仇恨值僅次於陳時中，陳時中沒招了，死馬當活馬醫，所以接下來都會是那種引發恐懼、仇恨的反柯打法。

不但如此，郭正亮12日也在中天節目《綠也掀桌》中對於這份民調的看法表示，因為蔣萬安沒有拿到綠營的票，是黃珊珊拿到，所以民進黨是要把綠營的人招回，「所以一定是打柯文哲，打蔣萬安沒有用，蔣萬安是在藍綠對決的時候自然就會產生了」，郭正亮更提到，「陳時中一開始就沒有把聲勢拉上來，加上黃珊珊越打越勇」，因此郭正亮更預言「今年的選舉很可能，當選的候選人，最多也只有陳水扁1994年的43％，不會太高，事實上不會有人被棄保，棄保難度蠻高的，因為三個人看起來都有機會當選」。