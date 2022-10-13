一名男子與妻子分居多年，前往妻子住處洽談離婚事宜時，竟忍不住個人慾望，強行闖紅燈硬上妻子，慘被妻子報警控告強制性交，同時提起民事求償。民事部分，花蓮地院簡易庭審結，判男子需賠償20萬元。可上訴。

判決書指出，女方主張，與A男本為夫妻，後因故分居，2019年3月上午間A男前往她位於花蓮的住處洽談離婚事宜，突然將她拉進房間，不顧她的反抗以及正值生理期期間，違背她的意願強行發生2次性行為，還導致她的身上有多處抓傷，認為A男的行為已經嚴重侵害她的身體自主權與貞操權，故依法求償20萬元。

刑事部分，案經上訴被最高法院駁回，A男依犯強制性交罪，累犯，遭判處有期徒刑4年10月。民事部分，花蓮地院審理時，A男否認做出強制性交罪嫌的行為，也認為妻子請求的賠償金額過高，但法官發現，女方發生性行為後，隨即因腹痛前往醫院就診，醫護人員見女方身上的傷痕可疑，詢問之下女方才坦承遭到A男性侵，驗傷結果也顯示女方身上有多處被抓傷等證據。

法官認為，事發時女方正值生理期，且A男前往女方家中是為了討論離婚，當時兩人關係不佳，甚至有爭吵情形，客觀上難認女方會同意與A男性交，再加上女方被醫護人員發現的傷痕均呈現掙扎的狀態，足以證明女方遭到A男強行壓制性交得逞，審酌雙方經濟能力等一切情狀後，判A男要賠償20萬元為適當。可上訴。