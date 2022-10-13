側翼進化史？資深媒體人周玉蔻日前因試圖攻擊國民黨台北市長候選人蔣萬安，無端牽連前中姐張淑娟引發輿論批評而暫時銷聲匿跡，近日又復出似故態復萌。國民黨台北市議員鍾沛君12日在《大新聞大爆卦》節目指出，周玉蔻連蔣萬安聊《后翼棄兵》都能翻編年史硬批，已經走火入魔。這是民進黨放任側翼當先鋒咬敵人的後果，如今側翼取代正規軍，成為最有聲量的一群人，民進黨切不開，因為如果回頭被咬，可能失血會失很重。

鍾沛君指出，有一個很有名的迷你影集《后翼棄兵》，在講一個西洋棋的小天才，那裡面的特效就是當她看著天花板時，會有一個走棋的棋譜的橋段。蔣萬安只是引述說他在看天花板時，也會有類似這樣思考人生大事的情景。可是周玉蔻就很嚴肅地翻開編年史說，你講的那個年份，《后翼棄兵》的主角還沒有出生。

「這已經到走火入魔的程度了！」鍾沛君說，周玉蔻為什麼這樣肆無忌憚？她就是民進黨過去6年執政下的現象，讓側翼去當先鋒，從外圍去咬，然後回噬。從馬英九第二任就很明顯了，鼓勵這些意見領袖、黨外團體去幫(民進)黨講話，好像這樣比較公正。其實他們做的事情就是去攻擊黨的敵人，然後裝作一副好像不分黨派的共識。這種手法已經在2019年就已經進化成「黨等於『英』」。

「支持蔡英文跟蔡英文支持的人就好，其他人就算你在民進黨之內，抱歉，也不是我們這個戰線要支持的人。」鍾沛君強調，幾年過去之後，這些先鋒變成主力，側翼取代正規軍，成為最有聲量的一群人，所以民進黨現在進退維谷。到底他們要跟帶頭幫他們衝啊殺啊打的周玉蔻切開？從此一刀兩斷說我們要乾淨選風嗎？好像切不開，因為如果回頭被咬，可能失血會失很重。