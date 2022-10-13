美國商務部次長Marisa Lago今出席台灣形象展，肯定此活動能為台美雙邊經貿利益提供良機。(圖／王玉樹攝)

通用(GM)旗下凱迪拉克純電SUV車LYRIQ開進場內，展示由我國群創光電開發的一體化車用面板。(圖／王玉樹攝)

被形容為「有史以來最高規格」的美國台灣形象展，12日在華府盛大開幕，我國派出前副總統陳建仁、經濟部長王美花，連同駐美代表蕭美琴三巨頭出席，美方行政部門則由商務部次長層級代表。主辦單位外貿協會董事長黃志芳指出，展覽為台灣產品與企業形象帶來的「無形效益很大」。

「美國台灣形象展」首次開赴美國舉辦，將於華盛頓特區的隆納·雷根大廈和國際貿易中心一連舉辦3天。美方行政部門由商務部次長Marisa Lago代表，非由商務部長雷蒙多出席，層級算是預期水準內。其他外賓除了台灣老朋友AIT美國在台協會主席莫健外，DC州務卿Kimberly Bassett、帛琉大使、馬歇爾群島大使等都到場。

今天開幕式由融合傳統鼓藝與特技藝陣文化的雷昇傳藝劇團演出，搭配台灣之美影片，吸引外賓目光與掌聲。

台灣形象展國設有「智慧車輛館」「台灣形象館」等10個館，共有鴻海、和碩、群創、光寶、台達電子等83家大廠參與，同步舉辦創新醫療、智慧移動等論壇。

對於首次台灣形象展的商機規模 ，黃志芳以「無形效益很大」形容，強調這是國家形象展，不是一般B2B商業展，重點是讓台灣產品被喜愛，以及主打企業品牌形象。

但是貿協事先仍動員旗下美國5個辦事處，廣邀各處買主，預期3日可吸引各產業公協會、廠商等商務客、一般民眾共5000人進場。

現場除了有台灣陣頭的意象館，最吸睛的是兩台電動車車開進會場，分別是鴻海MIH平台開發的Model E電動休旅車，以及通用(GM)旗下的凱迪拉克純電SUV車LYRIQ，後者主要是展示群創光電開發的一體化車用面板。

黃志芳指出，美國這場台灣形象展，場地、參展廠商規模都是有史以來最高規格。過去東南亞舉辦的一系列形象展，展場層級沒那麼高，參展廠商也以中小企業，但這次幾乎都是大公司，涵蓋台灣上市櫃市值36％。

黃志芳說，參展廠商主要是對接美國政府的基礎建設法案、《降通膨法案》的能源安全與潔淨計劃，以電動車、5G、下次代通訊、智慧醫療等，美國最需要的科技為主。

他強調，美國希望能夠建立自主供應鏈、建立友善供應鏈，就是他信得過的夥伴，所以此次形象展，讓美國知道台灣是最值得信任的合作夥伴，「是此展最主要的訊息。」