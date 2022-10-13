美國拜登政府近期對中國祭出一系列半導體禁令，讓全球半導體產業股價應聲重挫，顯見這場對中國科技封鎖作秀極具震撼效果，對美國民主黨期中選舉選情應有不少助益。至於是否真能對中國半導體工業產生抑制效果，還得看其政策落實情況，若以這段時間商務部統計數字與幾個案例觀察，只要涉及美國企業的商業利益，禁令常是「雷聲大雨點小」，若加上全球需求下滑造成經濟成長走弱的壓力，未來這些禁令執行起來恐怕只是徒具虛文而已。

拜登政府對中國半導體相關產業的禁令，導致半導體業股價重挫，全球晶片業市值蒸發超過2400億美元以上。此次禁制的項目不少，主要是針對輸出到大陸的半導體業者，同時還新增了31家陸企加入未獲驗證的實體清單，都是科技與敏感技術輸出限制令。

拜登對中國似乎採取比川普更嚴厲的科技禁運政策，但實際上美國仍持續向中國輸出半導體、航空航天零部件、人工智慧技術和其他可能用於發展軍事技術的產品。（圖／Shutterstock）

目前對半導體業者禁制的規定是使用美國技術的產品或設備輸出到中國必須先獲得商務部的許可證，這項制度從川普政府時期就已開始。按美國商務部的統計，2020年美國對中國的出口許可證批准的比例高達94%（2652項），2021年許可證的批准比例略降至88%，仍然很高。商務部還強調，這2年因為分別是川普與拜登兩位總統執政，數據彙編方法略有變化，因此不易直接進行比較，言下之意是若以相同標準彙編，2021年相較2020年的批准率恐怕沒有差別，或甚至還會更高。

拜登對中國祭出一系列半導體禁令，這場對中國科技封鎖作秀極具震撼效果，對美國民主黨期中選舉選情應有不少助益。（圖／美聯社）

分析人士指出，即便拜登政府對中國似乎採取比川普更嚴厲的科技禁運政策，但實際上美國仍持續向中國地輸出半導體、航空航天零部件、人工智慧技術和其他可能用於發展軍事技術的產品。美國商務部也因此遭到批評，指控官員們在審查時將美國「商業利益」置於「國家安全利益」之上。但另一些官員也警告，加強美國對華技術出口限制會適得其反，因為德國、日本和韓國等美國盟友會趁虛而入，不只無法達成科技禁運的目的，還讓外國企業搶走美國企業的商業利益。

AMD在大陸有大量的市場需求，在全球經濟衰退的陰影下，更不能沒有大陸市場對業績的掖注。（圖／路透）

很多人應該也還記得，就在不到2周前美國宣佈限制輝達（NVIDIA）、超微（AMD）向中國供應高階GPU晶片，以防止中國將它們用於開發更強大的超級電腦與AI人工智慧技術上，最後輸出期限是2023年3月。但是才過10來天，美國政府已同意AMD的要求，將輸出最後期限延後半年至2023年9月。這等於是通知大陸的買家：「禁令來了，但也延期了，要買要快。」

另一家NVIDIA高階GPU的禁令也有同狀況，該公司從今年初還未有禁令前就已出現業績暴跌7成的慘況，這是全球市場需求大幅衰退（虛擬貨幣大跌以致挖礦機退潮）所造成，NVIDIA因此寄望以強勢GPU產品來改善業績，而中國市場佔了該公司業績的1/4，因此向美國政府遊說後獲准令延後。至於明年9以後是否還會再延，就得到時候看經濟景氣復蘇的狀況再議。

NVIDIA高階GPU因虛擬貨幣大跌導致挖礦機退潮，業績慘跌7成。該公司對中國輸出GPU的禁令也獲得延後一年。（圖／路透）

NVIDIA與AMD面臨的狀況與其他美國半導體業者面臨的情況差不多，今年以來美國晶片業營利都大幅衰退，這是全球經濟活動下滑後的普遍現象。智慧手機、PC、等電子行業的衰退從2020年就已開始，去年景氣雖略有反彈，今年以來卻再度重挫。剛公佈的第3季度數據顯示PC市場大幅衰退15%，幾個主要電子商品的衰退導致了全球晶片需求大幅下滑，價格都出現崩跌。

現在全球晶片行業都把市場需求寄託在佔全球6成晶片採購量的中國身上，如果這時候美國禁止高階GPU輸出中國，其他國家業者也會搶走美國企業的商機。而若是美國企業向大陸供貨，美國就更沒有立場對其他使用美國技術的晶片供應商實施長臂管轄，限制其他國家對大陸供應晶片。何況近日美方已同意，其他國家（例如韓國）的廠商在大陸生產晶片的可以不受最新禁令的限制，這讓完全阻斷中國獲得GPU的想法愈看愈不現實。此外，中國己有包括墨芯在內的數家廠商開發出高階GPU，與美國GPU差距拉得更近，這時限制美企晶片輸出中國就更加沒有必要。

全球經濟面臨衰退，晶片行業都把市場需求寄託在佔全球6成晶片採購量的中國身上。（圖／Shutterstock)

隨著疫情封控的影響與美元巨幅升息，全球經濟大幅衰退已無懸念，在面臨經濟衰退時限制企業輸出商品將在美國國內引發嚴重反彈，除非極端敏感的設備或產品，拜登沒有必要捅這個馬蜂窩。前白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger)表示，美國商務部內負責管制技術輸出的是工業安全局，但商務部本身卻是促進美國商業利益，這2個目標間的矛盾在涉及對中國技術輸出時尤為突出。對中立場強硬的博明這番說法已表明，要以違反商業利益的方式來執行技術禁運根本是緣木求魚。拜登趕在這個時間公布這種根本做不到的政策，顯然也只是為民主黨期中選舉助陣的作用而已。