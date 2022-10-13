韋禮安近來釋出新專輯《明天再見》，日前到Hit Fm聯播網「OH夜DJ」waa wei魏如萱節目作客。韋禮安單身時，魏如萱曾在節目上送「飛機杯」給他，讓大家記憶深刻，如今升格人夫，魏如萱開玩笑說這次送「夫妻杯」給他，精心挑選以「先生」、「太太」以及「好」題字的碟盤組，祝福韋禮安這對新婚夫妻可以相親相愛當好先生、好太太，祝福他們「一屋兩人，三餐四季」都能恩愛無比。

一看到禮物的韋禮安鬆了一口氣，他幽默說想到上次的飛機杯「海獅會害怕」。談到婚後生子計畫，韋禮安說要先好好享受兩人世界，安排兩人的蜜月行程，也想出國旅遊，至於其他的先緩緩，因為每個有生小孩的朋友都跟他說，真的可以先緩緩，如果之後有好消息會分享喜訊給大家。

豈料魏如萱突然語出驚人說：「不用告訴我，我會自己夢到！」魏如萱透露，她曾夢到徐佳瑩懷孕，夢到以後她訊息徐佳瑩，讓當時有身孕的徐佳瑩起雞皮疙瘩！韋禮安聽聞此事後驚慌失措說：「妳可以晚一點夢嗎？好可怕，妳會送子！請妳從現在開始不要睡覺。」