中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝在解封前夕到桃園國際機場視察解封後旅客入境動線準備情況，王必勝表示，在看過動線安排後應無問題，但部分細節會再進行整理，相信一切都會很順利。（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝在解封前夕到桃園國際機場視察解封後旅客入境動線準備情況，王必勝表示，在看過動線安排後應無問題，但部分細節會再進行整理，相信一切都會很順利。（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝在解封前夕到桃園國際機場視察解封後旅客入境動線準備情況，王必勝表示，在看過動線安排後應無問題，但部分細節會再進行整理，相信一切都會很順利。（陳麒全攝）

台灣國境管制13日凌晨零時起正式解封，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝在解封前夕到桃園國際機場視察解封後旅客入境動線準備情況，王必勝表示，在看過動線安排後應無問題，但部分細節會再進行整理，相信一切都會很順利。

台灣國境管制從13日凌晨零時起（以航班抵台時間），新制改為入境人員免除居家檢疫，改為「0＋7」，進行「7天自主防疫」，試行每週入境總人數為15萬人次為原則，同時也開放國內、外旅遊團出團與來台觀光。

為了國境解封政策，王必勝在12日深夜到桃園機場視察解封後旅客入境動線準備情況，他在受訪時表示，先前曾到機場視察過，桃機公司跟疾管署北區管制中心也一直討論，快篩試劑的發放地點設置，今天來看看解封準備，動線的安排應該沒有問題，一些細節的部份會再進行整理，相信一切都會很順利。

桃機公司表示，13日零時起將配合調整相關措施，包括取消健康憑證審查、撤除分流動線及指標、取消入境旅客用餐及購物限制、開放淋浴間、戶外吸菸室等公共服務設施，以及開放無症狀入境旅客得搭乘大眾運輸工具。

桃機公司指出，12日的末班機離開後，各單位就立即進場，將過去為了防疫所做設施等進行整理，13日凌晨恢復疫情前狀態。