BMW X5在全球車市初試啼聲即震撼車壇，以強調兼具操控與性能的SAV（Sport Activity Vehicle）概念，迅速在金字塔頂端客層引爆話題，歷經多年世代交替，新年式X5 xDrive40i更導入48V高效複合動力，為車主帶來駕馭樂趣的同時，也兼顧油耗表現。

2.BMW X5 xDrive40i車尾造型與車頭相呼應，展現動感魅力。（陳大任攝）

1980年代末期，正當全球車壇進入LSUV（Luxury SUV）豪華運動休旅流行風潮時，BMW X5初次亮相即以強調兼具操控與性能的SAV（Sport Activity Vehicle）概念震撼車壇，迅速在金字塔頂端消費客層引爆話題，不僅成為市場的指標，對品牌而言，更開創了BMW全新的「X」家族。新年式的X5 xDrive40i更導入48V高效複合動力，為車主帶來駕馭樂趣的同時也兼顧油耗表現。

@全新世代X5黑科技上身

歷經20年、3個世代演進，BMW全新世代X5於2018巴黎車展亮相，當時即以多項黑科技在車壇引爆話題，尤以「自動倒車輔助功能」最搶眼，系統不僅會記憶車輛最近的50m移動路徑，最貼切的應用場合是在兩車狹路相逢，須有一車倒退才能疏通，或是誤闖死巷只有倒車一途的情況。

本報試駕時即特意選在一條狹窄的山路彎道上測試，操作方式和倒車一樣，只要打入R檔，在中控螢幕上勾選倒車輔助功能，車輛準備好後，方向盤上顯示綠燈，並開始自動旋轉輪胎角度，這時駕駛僅需半踩煞車來控制車速，車輛即會自動依循原路徑轉向倒車，流暢程度一點也不輸開車經驗豐富的老司機。

為了提供消費者更多選擇，BMW總代理汎德近年不斷針對X5推出話題新車，例如2019年推出2020年式X5時即追加xDrive25d新車型；去年3月推出Dark Knight曜黑版，以黑色車身塗裝搭配M Sport外觀套件，車室部分採Vernasca黑色真皮內裝、M雙前座跑車座椅與專屬車內飾板。

3.BMW X5 xDrive40i儀表控台有著兼容豪華質感與科技配備的設計感（試駕車採用Fine-wood楊木紋飾板），擁有2個12.3吋顯示幕的BMW全數位虛擬座艙，內建BMW智能衛星導航、無線智慧型手機整合系統，支援AppleCarPlay、Android Auto。（陳大任攝）

4.頂級水晶中控套件包括排檔桿、引擎啟動鈕、iDrive控制旋鈕。（陳大任攝）

5.BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技擁有12項智慧駕駛功能。（陳大任攝）

6.頂篷閱讀燈提供不錯的照明效果。（陳大任攝）

7.空調系統採用觸手可及的實體按鍵與精緻旋鈕。（陳大任攝）

8.排檔座前方為隱藏式置杯架及無線充電板。（陳大任攝）

9.雙前座為舒適型座椅，擁有20向電動調整功能。（陳大任攝）

10.前座椅面可以電動調整伸縮，優化大腿支撐性。（陳大任攝）

11.雙前座椅背上半部均可獨立調整（見圖，駕駛座為前傾）以更加貼合乘客的頸肩身形。（陳大任攝）

12.全景式電動玻璃天窗具滑動與上掀功能，為車室打造明亮寬敞的舒適空間。（陳大任攝）

13.全車採用Vernasca真皮座椅，並受惠於車身2975mm長軸距帶來的寬敞空間。（陳大任攝）

14.位於B柱上的空調出風口可有效提升冷房效果。（陳大任攝）

15.前座中央扶手後方為後座專屬空調出風口，並具左右溫控功能。（陳大任攝）

@全新48V高效複合動力系統

近期汎德主打的車型X5 xDrive40i搭載BMW 3.0L TwinPower Turbo直列6汽缸汽油引擎與BMW Steptronic運動化八速手自排變速箱，結合可藉由回收煞車動能，並於加速時為引擎增加11匹馬力的全新48V高效複合動力系統，減少油耗與廢氣排放的同時，也帶給駕駛者更有感的加速表現。此外，BMW xDrive智慧型可變四輪傳動系統能將動力平順且適切地分配到前、後輪，讓車輛擁有更佳循跡性，駕駛者也可隨時在排檔座上切換不同行車模式，滿足不同的駕馭需求。

@兼容豪華與科技的座艙氛圍

X5擁有厚實粗獷的車身輪廓，一體式類六角形雙腎型水箱護罩，搭配炯炯有神的LED頭燈、20吋寬幅圈胎，霸氣又不失優雅。車室則結合了全數位虛擬座艙、iDrive 7.0操作介面與Vernasca真皮內裝與水晶排檔介面，展現超高質感，尤其是BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，以直覺式的操作使用邏輯以及細膩的系統運作方式，為車主帶來更多舒適與便利性，提升駕駛安全性。

16.後座中央椅背內有隱藏式置杯架及物品收納空間。（陳大任攝）

17.40/20/40分離可傾倒後座椅背，圖為中央椅背前傾，方便取放行李廂物品。（陳大任攝）

18.行李廂尾門為上下對開式設計。（陳大任攝）

19.將第二排座椅前傾之後可以營造平整的載物空間。（陳大任攝）

20. X5 xDrive40i導入全新的48V高效複合動力，具有333hp/450Nm最大動力輸出，0-100km/h加速僅需5.7秒。（陳大任攝）

特別一提的是，汎德特別為X5 xDrive40i旗艦版升級雙前座舒適型座椅，不僅擁有20向電動調整功能，椅背上半部還可獨立調整，達到最適合自己的舒適坐姿，大幅減輕長途駕駛的疲勞。