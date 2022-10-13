中研院前院長李遠哲12日接受資深媒體人黃光芹專訪，痛批總統蔡英文能源政策，甚至根本不在乎2024退位後的事，也談到過往扁政府時期的內幕，對於自己被外界罵翻，指控是搞爛台灣高教的罪魁禍首，對此李遠哲也嘆氣，表示當年李登輝民調不好，「但看到批評我時就有所回復，就開始很不友善」。

李遠哲表示，廣設高中、大學並非由教育改革委員會提起，而是民間教改團體的意見，當時教改委員會走訪全台，徵求老師們意見，考量到政府沒有用經費辦好的學校，當初的廣設高中、大學，初衷是設立好學校，而非「浮濫設立」，李更爆料，當時就連尚未接任台積電董事長一職的劉德音也找上他，認為該進行教改。

李遠哲表示，指出自己當年婉拒李登輝的行政院長徵詢，導致兩人關係急速降溫，後面更因「南港黑道大哥」不但當選民代，還成為李登輝樁腳一事降至冰點。(圖／本報資料照)

李遠哲說，談到教改跟李登輝，自己是比較失望的，兩人原本無話不談，但96年選總統時，李登輝看到自己民調不太好，但又發現外界批評自己時，民調就有所提升，之後便徵詢他擔任行政院長意願，自己則以是科學人而非政治人拒絕，當下李登輝震怒，認為李遠哲不想幫忙，從此對他相當不友善。

自此開始，教改委員會送報告書給李登輝時，李登輝下屬就會不斷說教改委員會壞話，更稱李遠哲要把台灣教育從根拔起，李遠哲感嘆，教改委員會花了2年時間所寫的報告，就這樣被李登輝冷處理，根本原因就是他沒答應當行政院長，讓他既失望又難過。李遠哲說，自己仍舊尊敬李登輝為台灣民主化的努力，但無法諒解不接行政院長「他就這樣處理我」。

此外，李遠哲說，當年南港有一位黑道大哥要參加選舉，當時只要5%就能當選，他得知後立刻跟李登輝報告，沒想到對方僅冷淡回「不要多管閒事，做好學術工作就好」，後來黑道大哥果然選上，還在總統大選搖身一變，成為李登輝樁腳，兩人關係因此更是急凍。

對於觀眾提出的技職教育「已經死了」，是教改當初規劃不當，還是後繼者執行不當，李遠哲說，技職教育是踏入職場前最後一個階段，當時教育部長吳京提出技職體系可以升學概念，他不同意，認為學生應該先學基礎的語文、科學、數學等課程，最後3年才該學習技職教育。