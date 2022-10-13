國境全面解封，今起旅客入境「0＋7」，除了不用居家檢疫，若沒有相關症狀，民眾可搭乘大眾運輸工具返家，且自主防疫期間只要持有2天內快篩陰性的證明即可外出。《中時新聞網》整理出解封7大措施供民眾參考。

一、開放外國人入境台灣

免簽證國家的人可免簽入境，今起開放「非免簽國」進行一般社會訪問及觀光，同時也取消限團令。

◉90天免簽國：智利、以色列、日本、韓國、尼加拉瓜。

◉30天免簽國：多明尼加、新加坡、馬來西亞。

◉14天免簽國：泰國、汶萊、菲律賓。

二、入境檢疫措施改為「0+7」

今起入境檢疫措施改為0＋7，旅客入境不需居家檢疫，只要7天自主防疫。另採用0＋7入境的旅客，自主防疫期間的居住場所，可自由選擇旅館、符合「1人1室」條件的自家住宅或親友住所。

三、入境可搭大眾運輸工具

今起入境的旅客若沒有確診症狀，可搭乘大眾運輸工具回家；防疫車隊將優先載送有症狀的旅客。

四、防疫旅館將要全面退場

國內的防疫旅館隨著0+7新制開放後，將逐步退場；確診者隔離全部轉往集中檢疫所。

五、入境以後可以自由外出

自主防疫期間可自由外出，但要有2天內「快篩陰性」證明。上班或上學期間都要全程戴口罩，禁止去醫院陪病、探病，也盡量避免去長照機構。若有用餐需求，可脫口罩飲食，但吃完要立刻戴口罩。

六、取消「禁團令」的限制

今起取消禁團令，但團體旅客須由旅行社安排的專車運送。若團客快篩陽性則比照國人確診的檢疫機制處理，由業者主動通報，經醫師評估確診，進行7＋7居家隔離；而同行旅客若快篩陰可繼續行程、不受影響。

七、移工入境也適用「0+7」

解封了!泰國首發團抵台 王必勝現身機場迎接│中視新聞 20221013

移工入境後，雇主應安排移工住符合「1人1室」條件的旅館、移工宿舍或雇主自宅。產業移工與非重症高風險的社福移工，快篩陰性之後，可以在自主防疫期間從事相關工作。