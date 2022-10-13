在街頭民調中，年輕人大多反對兵役延長。（圖／本報系影音截圖）

在街頭民調中，年輕人大多反對兵役延長。（圖／本報系影音截圖）

國防部長邱國正日前指出，預計在年底之前就會公布兵役延長的消息，引發各界熱議。一份最新街頭民調顯示，除少數年輕人表達支持，絕大多數都持反對意見，甚至直呼「我身體會扛不住，太累了」、「我不想當1年的光頭」等語，讓許多「爸媽輩」網友相當氣憤，忍不住發聲痛批。

《中天新聞》節目〈盧秀芳辣晚報〉昨（12）日派出記者「辮子妹」張卉林，針對兵役延長1年進行街頭訪問。街頭民眾紛紛表示：「我想要4個月就好了，1年太長了啦！」「我不想去當兵」、「真的很浪費時間」、「不太行啊，我身體會扛不住，太累了」、「可以改到95年（生）的人就好，94年不要，我當4個月就好了」、「我不想當1年的光頭」、「我覺得說美國不能影響台灣任何事情啊，應該台灣自己決定，幹嘛一定要聽美國的呢？」「兩岸關係不用搞得那麼緊張啊，因為大家都是很和平的一個國家，為什麼一定要打仗呢？」

除了大批反對聲浪，也有少部分民眾贊成兵役延長：「我當然是贊成啊，因為我當過兵啦，我當2年的兵」、「我覺得有能力就去當啊，沒當過兵的男孩子不是男人」。

此結果掀起網路討論，網友湧入《中時新聞網》、《中天新聞》YouTube、《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「當初不就是你們這些年輕人去投民進黨的？」「看到我們子女輩這種反應，讓身為媽媽的我超火大」、「當初就是你們這些年輕人跑去投民進黨才搞成這樣，我已經罵我兒子好幾年了！」「看到這些年輕人我就一肚子火！到底有沒有想過後果」、「現在知道後悔了吼！所以你們喊抗中保台，是希望誰去保台？」「18歲要投票權，當然就要去當兵！應該通通當1.5年才准投票」。