黃姓女子因翁姓女子與她老公有婚外情，去年她寄信到翁的公婆經營之公司，指責翁女「討客兄」「小三」「破壞他人家庭幸福美滿」等，且不用膠水封信件，致翁的公司員工開啟後耳語四起，翁女與其配偶王男提告求償，台灣高等法院判決黃女須各賠償3萬元確定。

王男及翁女主張，因翁與黃之夫發生婚外情，去年2人將這些事實告知黃女，請其轉達黃的老公勿再糾纏、騷擾黃女，並交換聯絡方式，但黃女竟將內容包括「勾引人先」等語的信件，寄至王的父母經營的公司，且信封載明收件人公司，故意散布不實言論。

2人表示，黃女在信件指摘翁女屢次勾引人夫、行為不檢點，捏造翁女說性生活不滿足等內容都為不實，且屬翁的私德，與公益無關，其明知2人均未在該公司任職，故意將信件寄至該公司，使第三人得拆閱信件，侵害2人之名譽、隱私權而情節重大，須負賠償責任。

高院認為，該信件之内容既係向外對折，復無明顯膠水痕跡，堪認任何經手信件之人均可直接或輕易開啟閱覽，因而知悉翁女與他人有婚外情，被指不檢點、不潔身自愛等，判決黃女須各賠償王及翁3萬元確定。