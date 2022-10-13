民進黨台北市長參選人陳時中昨(13)日一大早就在內湖區民權東路、金湖路口進行首場站路口拜票，卻因音量太大，遭民眾怒譙「吵死了」。台北市前副市長、前文化局長李永萍質疑，怎麼會還有40幾天就在站路口，讓台北市議員游淑慧、嘉義縣長候選人王育敏都笑了，游淑慧更直言，感覺陳時中沒有地方去了。

陳時中昨進行首場站路口拜票，有居民疑似被吵到，從陽台往樓下飆罵「吵死了」，陳時中陣營則立即用麥克風隔空道歉。12日政論節目《少康戰情室》談論到此事時來賓議論紛紛。李永萍認為，站路口都是壓到很後面，怎麼會還有40幾天就在站路口，「這非常奇特」。

另一種可能情形則更慘。游淑慧隨後就表示，感覺陳時中沒有地方去了，王育敏也笑稱感覺陳時中沒有行程可走。

針對陳時中的站位也引來眾人討論，且連主持人趙少康都誤將其他候選人看成陳時中。王育敏認為，主角應該站比較高，李永萍則直呼「安排欠妥當」。

此外，根據《美麗島電子報》11日發布最新民調中，特別模擬棄保的情境，「若在投票前一天發現其中兩人最有可能當選」，無黨籍候選人黃珊珊在「棄陳」、「棄蔣」2個情況下勝出，國民黨候選人蔣萬安則在「棄黃」情況下當選，民進黨候選人陳時中則在所有可能性都落敗。對此，李永萍認為這次台北市長選舉不會發生棄保，因為三人都很強，且黃珊珊是用無黨籍參選。她提及，當初柯文哲用無黨籍參選台北市長，當時民進黨讓給柯，柯才有辦法拿大幅的政黨票。

李永萍認為，這次台北市長選舉，最後狀況是國民黨原本的票不會流失，民進黨原本的票也不會流失，真正會流動的都是自稱中立選民、沒有政黨色彩或政黨可以跳動的人，這批人雖有一定影響力，但不會造成大規模棄保。李永萍說在這種情況下，會不會被棄保跟喜不喜好度有關，尤其對沒有很強政黨屬性的人，因為流票不會流到仇恨值很強的候選人身上。