上賽季拿下英超第2的豪門利物浦，受到陣中傷兵滿營的影響，本季到目前為止只有2勝4平2負的戰績排在英超第10位，創下了最近10年來在聯賽最慘開局，上週不敵另一支豪強兵工廠後，利物浦今日在歐冠聯賽重整旗鼓，客場面對蘇格蘭隊伍格拉斯哥流浪者，利物浦以7比1的比數血洗對手，其中替補上場的主力射手「埃及梅西」薩拉(Mohamed Salah)在6分12秒內灌進3球，寫下了歐冠史上最快完成「帽子戲法」的球員。

本季在英超不得志的利物浦，開場仍無法找回狀態，第16分鐘遭到格拉斯哥流浪者先馳得點，不過利物浦很快做出回應，佛米諾(Roberto Firmino)接獲隊友開出的角球後，以頭錘方式幫助利物浦追平比分，2隊上半場以1比1戰平。

來到下半場的利物浦有如脫胎換骨，在第55及第66分鐘各進1球後，輪到今日替補上陣的薩拉上演個人秀，75分鐘進帳個人本場首球後，僅僅只花了6分12秒就完成了「帽子戲法」，薩拉改寫了由前里昂球員戈米斯(Bafetimbi Gomis)所保持的8分鐘「戴帽」的紀錄，也幫助利物浦以7比1大勝格拉斯哥流浪者。

才剛奪下英超金靴獎的薩拉，本賽季狀況尚未調整到位，聯賽出賽8場只有2球、3助攻的數據，不過今天完成個人在歐冠首次「帽子戲法」後，本週利物浦將展開與曼城的正面交鋒，薩拉的復活將會替球隊帶來不少幫助。