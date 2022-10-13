英國《泰晤士高等教育》特刊（THE）公布2023年世界大學排名，英國牛津大學連續7年蟬聯世界第一；我國龍頭仍是台灣大學，全球排名187名，較2022年的113名大幅退步。令人驚艷的是私校亞洲大學，排名一口氣竄升至全球第384名，全台排第4。

世界大學排名，一向是各大學錙銖必較的排行戰場，不僅攸關命脈存續的招生誘因，更是爭取資源的一大利器。台大不意外，依舊是最高學府；意外的是排名退了74名。另一意外就是亞洲大學了，從原先的586名衝到384名，進步200名不說，甚至超越清華大學、陽明交大、成功大學、台科大、中山大學等傳統名校。

亞洲大學前身為台中健康暨管理學院，2005年升制並改為現名，至今不過17年。亞大成立後相當積極，大學博覽會上常見祭出高額獎學金，吸引優秀學生。2012年結盟中國醫藥大學，組成「中亞聯合大學系統」；中國醫藥大學，全台排名僅次於台大。

亞大表示，此次排名提升，很大關鍵在該校的國際論文引用率大幅提升。