觀光局因應觀光團出入境禁令今（13）日解除，先前已委託觀光相關公協會辦理44場、逾4000人次的入出境指引講習，昨（12）日晚間再宣布將請觀光導遊、領隊協會等，於17日後新增辦理60場實體或視訊課程，共計增辦逾1.2萬個人次名額，目前已開放報名。

同時，為使旅行業相關從業人員更方便接受指引講習，觀光局預計10月底前於「觀光職能e學院」上架線上課程，方便導遊、領隊人員自行學習，只要註冊帳號後即可閱讀課程，完畢後依引導填入個人資料，再由觀光局協助登錄，即可完成入出境指引講習註記。

另外，觀光局也已完成拍攝「出入境團體旅遊應注意事項」說明影片，將於15日置於觀光局觀光資訊網的「跨境旅遊注意事項」專區，提供各旅行社及觀光相關公協會於講授指引課程時播放使用。

觀光局表示，在9月30日核定入出境指引後，2周內已舉辦近百場、逾1.5萬人次的講習課程，未來亦將持續辦理，讓相關從業人員在接待團體前均能接受防疫講習訓練，請所有從業人員可視接團時間，於10～11月間參與實體或線上課程。