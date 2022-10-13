台灣今（13）日再度迎接國際旅客來台觀光，交通部觀光局表示，解封後由泰國旅客奪得頭香，於凌晨0點10分搭乘台灣虎航IT506航班抵台，且另有來自日本、韓國、新加坡、馬來西亞、越南等共20團、244人來台，預估月底前尚有230團、3630人將來台觀光。

行政院9月29日宣布13日起入境改採「0+7」免居隔，旅遊業者積極籌畫銷售來台旅遊產品，獲得國際旅客熱烈迴響，44名旅客的泰國首發團更締造不到3小時完售佳績。值得注意的是，今日下午尚有華航、長榮航將搭載各30人、25人的泰國旅行團抵台。

觀光局表示，百名泰國旅客今日抵台，成為台灣重啟國門首日最大客源國，且後續來台旅遊團持續熱銷中，顯示觀光局疫情期間在泰國持續以多元宣傳方式介紹台灣觀光資訊，喚起在地民眾來台意願，以實際行動支持台灣觀光。

交通部長王國材表示，樂見邊境開放首日入境團熱烈，是個好的開始，希望觀光客人數儘速恢復疫情前水準，展開雙臂歡迎各國旅客前來，並責請觀光局針對擴大國境開放配套調整措施加強整備，指示全面推動入境旅客來台，以快速振興觀光產業。

展望後市，觀光局將持續拍攝主題旅遊影片，於主要目標市場進行媒體宣傳，讓國際旅客認識台灣多元面向，強化台灣安心旅遊海外首選形象，並展開大型媒宣及推廣計畫，向主要目標市場宣傳歡迎來台灣旅遊。

同時，觀光局規畫組織國內業者前往海外旅展開發潛在客戶、邀請國外業者來台踩線，以了解2年多來打底發展出的創新行程，並提供包機獎助、機捷券等自由行票券鼓勵送客，以積極拓展旅遊市場，盼台灣早日恢復疫前觀光榮景。