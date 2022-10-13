國1北上汐止出口「大貨車翻覆」 油漆掉落灑滿一地 車流回堵1Km 08:182022/10/13 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1北上汐止出口「大貨車翻覆」，油漆掉落灑滿一地，車流回堵1Km。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上汐止交流道今（13）日上午6時許發生大貨車翻覆事故，一輛大貨車撞內護欄側翻，載運油漆散落，現場路面灑滿油漆，汐止北向匝道出口一度封閉，車流回堵約1km，警方已成立緊急應變小組積極處理，提醒用路人提前改道駕駛，詳細肇事原因仍待調查釐清。 國1北上汐止出口「大貨車翻覆」，油漆掉落灑滿一地，車流回堵1Km。(翻攝高速公路1968) 桃園龜山疑電桶爆炸燒進民宅釀1死 民眾驚恐：像炸彈爆炸 人夫偷吃女上司 兩人同寫「二兔日記」 甜喊「抓在床上的兔兔」 準婆婆提親「遲到5小時」 網全勸：擺明下馬威不要嫁 #國道 #汐止 #大貨車 #翻覆 #油漆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國1南向169公里火燒車 豐原交流道回堵1公里 22:542022/10/07 社會 7旬翁駕車上國道自撞命危 路人嚇壞急拉下車搶命 18:512022/10/11 社會 國1岡山北向「3車追撞」事故 車流回堵9公里 07:542022/10/12 社會 「好大一碗三寶飯」！自小客車國道鬼切釀追撞 車主怒：車上還有兩孩子 11:182022/10/12 社會 澎湖公車司機違法兼差 開大貨車與機車發生車禍 13:312022/10/11 社會 瑪莎拉蒂追撞貨車 車頭全毀駕駛一度落跑 13:202022/10/11 社會 駕翻土機不慎翻覆遭壓傷 南投老農鳳梨田呼救逾1小時才獲救 15:212022/10/11 社會 他喝醉請到「賽車手代駕」 國道狂飆時速192km 紅單慘自吞 00:372022/10/06 社會 汐止警攔到贓車 竟意外查獲毒品案外案 13:282022/10/08 社會 收假日國5北向行車時間平日7倍 國道9路段壅塞 10:192022/10/10 生活 國慶連假尾聲湧車潮 千萬法拉利追撞「輪圈內陷」受矚目 16:372022/10/10 社會 2.6萬實木沙發竟是水泥做的 她意外蹭掉油漆秒氣炸 17:242022/10/10 搜奇 爭取國道20公里免費 林明溱最滿意 04:102022/10/06 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。