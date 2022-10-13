國道1號北上汐止交流道今（13）日上午6時許發生大貨車翻覆事故，一輛大貨車撞內護欄側翻，載運油漆散落，現場路面灑滿油漆，汐止北向匝道出口一度封閉，車流回堵約1km，警方已成立緊急應變小組積極處理，提醒用路人提前改道駕駛，詳細肇事原因仍待調查釐清。

國1北上汐止出口「大貨車翻覆」，油漆掉落灑滿一地，車流回堵1Km。(翻攝高速公路1968)