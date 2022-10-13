藝人楊繡惠出道多年，個性海派的她敢說敢言，與台一線阿文的感情一向要好，甚至和已有老婆的他一度傳出緋聞，不過今(13日)凌晨無預警到阿文的貼文留言飆髒字：「怎麼可以這麼噁心，做的跟說的不一樣」，雙方疑似撕破臉，令粉絲頗為訝異，她則繼續爆料：「看到人就借錢」，狀似看不慣對方隨意向人借錢。

楊繡惠今(13日)突然到台一線阿文男星阿文的「飲水思源」的貼文照片留言開罵：「X！你有嗎？你配說這句話嗎？要我跟你粉絲說你的作為嗎？」，讓粉絲好奇是發生何事，也表示對方可能真有困難，楊繡惠則繼續踢爆：「看到人就借錢」、「等他明天醉醒就會後悔莫及了」。

而另外一張阿文接商演的照片，對方在貼文寫下：「一拿起麥克風，敬業、認真的阿文哥就是要上場啦」，楊繡惠見到後，也在留言區不客氣開轟：「你就認真借錢吧」、「你敬業的借錢吧！包括粉絲」，不過上述的留言爆料似乎均已遭到刪除。

楊繡惠9月底便曾說「很多人利用粉絲的偏愛而予取予求」，開嗆對方可惡，有粉絲是年長的婆婆，有些人辛苦賺錢，卻因追星被藝人榨走錢財，讓她氣到看不下去飆罵：「為了你們的需求讓這些人，賣血給你們花錢，下輩子你們應該是，豬！雞！鴨！魚」，如今結合她到阿文貼文開罵之事，似乎該男星就是在指阿文。