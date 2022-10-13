2021年12月29日，臺南南部科學園區一名葉姓南科科技廠員工，疑似因感情糾紛，生前與同公司的洪姓男子發生扭打遭刺傷，被載運到事故現場淋汽油縱火燒死，檢方事後相驗發現，死者身中7刀，但致命原因為遭到火焚，事後洪男依殺人罪嫌起訴，台南地院日前召開辯論庭，檢方痛斥洪男手段兇殘，犯後亦無悔意，無教化可能，請求法官判處死刑。

洪男出庭辯稱，他當天原本要與葉男談判好好講，但對方罵髒話又嗆他，才會一時失控行兇，但硬稱只有刺中1刀。

死者父母也到場聆聽審理過程，見洪男仍在卸責，在庭內大罵「你明明就是要讓他死」，並向法官表示，兒子喪命後，她與老公精神受到極度打擊，已經出現精神錯亂，兩老的願望就是希望聽到兒子再叫一聲「媽媽」。葉父更要求法官一定要判死刑。

據了解，在南科群創公司當作業員的30歲男子洪振凱，不滿37歲葉姓同事追走他的前女友，洪男昨天清晨在路上堵葉男，雙方爆發衝突，洪嫌持刀刺殺葉男後，騎葉的機車載昏死的葉男離去，到附近停車場時擦撞燈桿，竟點燃機車汽油縱火，將葉燒成焦屍。

洪嫌3小時後落網，坦承持凶刀剌向死者葉男，但供稱只刺殺身體正面、背部各1刀，隨後騎被害人機車將其載離案發現場至迎曦湖停車場，再以汽油放火焚燒被害人後逃離現場，但辯稱「拿刀只是要嚇他」。

檢察官表示辯論時，痛斥洪男事前就策劃殺人，殺人後放火則是故意犯意的延伸，且至今毫無悔意，已無教化可能，請求法官判處死刑。