1名女網友以為找到了完美的警察男友，殊不知某日她偷翻男友手機，先是在電子帳單中發現多筆訂房紀錄，接著又發現LINE的隱藏訊息中，男友已與最少3名女子約砲，內容包括「你昨天好誇張，流很多」、「試車完畢」等，男友還曾在外地約完砲，裝作沒事地來台北找她，讓她氣到發抖流淚。

該名女網友在Dcard發文，她先前被同事告知在交友軟體上看到她的男友，某次她偷翻男友手機，幫男友重新下載交友軟體，果然發現男友有偷偷使用，但LINE的訊息卻無異常，她因此偷翻Apple Pay，發現有多筆訂房紀錄，後來她才驚覺男友用LINE約炮女子後，再將對方「封鎖再隱藏聊天」。

她在男友電子帳單中發現訂房紀錄，又發現LINE的隱藏訊息中，男友已與最少3名女子約砲，內容包括、「你昨天好誇張，流很多」、「試車完畢」等。（翻攝自Dcard）

她在男友電子帳單中發現訂房紀錄，又發現LINE的隱藏訊息中，男友已與最少3名女子約砲，內容包括、「你昨天好誇張，流很多」、「試車完畢」等。（翻攝自Dcard）

該女網友發現男友在訊息中對女子說「你要設定警察牌鬧鐘嗎」、「你在房間等我就好」、「抱你的時候可以看看我，這樣才能親你」、「你昨天好誇張，流很多」，對象共3至5位，男友還曾半夜搭車到台北找女子，清晨趕回宜蘭上班，下班後再來台北找她，還曾在基隆約砲完，買禮物給她和家人。

該女網友說男友的美好形象瞬間破滅，其他網友留言「你男友很糟糕，性愛成癮了吧，分一分也好，睡了不知道幾個人」、「約砲只有0或者無限，這種噁心的人切了吧」、「滿恐怖的，這個人，揭開面具後的真面目不知道是什麼」、「完全能體會那種又氣又急又害怕到發抖的感覺，心跳像快停止一樣」。