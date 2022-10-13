國票金(2889)併購安泰銀(2849)原本是一樁好事，但部分股東反對並提出訴訟主張相關決議無效，且金管會以國票金董事會未有高度共識且有訴訟爭議，核予緩議。但該訴訟經商業法院審理，12日宣判國票金取得勝訴，不過，該合併案契約效期一年設有自動終止機制，並在今天屆滿，合併案宣告破局。

國票金總經理蘇松輝表示，將銀行業務納入集團業務範疇為國票金既定發展方向，符合公司最大利益，且為絕對多數股東所支持，對於部分董事成員不同意見，充分予以尊重，但在遵法的程序上向來秉持最嚴謹的態度，經內部法遵單位及外部法律顧問，重重檢視，完成法定程序。

國票金指出，長期以來公司恪遵主管機關產金分離政策下股東結構，於併購案取得高於法令規定的董事會同意表決權數，為現實上困難，本次未能在所簽定股份轉換契約期限內完成併購程序最後一哩路，深表遺憾。將持續努力與董事會溝通，積極尋求併購機會，擴大經營版圖，在評估適當條件及程序下，未來亦不排除與安泰銀行重啟談判選項。

由於少數股東主張本案有金控法45條的適用，而提起董事會決議及股東會決議合法性訴訟，導致併購程序延宕，而商業法院審理後下，確認國票金與安泰銀行股份轉換案，無金控法45條之適用，股東會程序及決議均合法有效。