永昕(4726)最新宣布，私募普通股現金增資16.25億元已完成並收足全數股款，訂定今(13)日為增資基準日。本次私募投資人包括日本知名藥廠JCR Pharmaceuticals(以下簡稱JCR)，投資13.65億元(42,000千股)，成為第一大股東、晟德大藥廠(以下簡稱晟德)投資2.6億元(8,000千股)，JCR與晟德持股比例相當，併列前兩大股東。

永昕表示，隨著Covid-19疫情的發展，讓全球看到生技業的專業分工，其中尤以藥品開發與CDMO兩大專業備受重視。永昕在定位為生物藥CDMO公司以來，專注於生物藥製程開發與GMP生產，具備踏實的CDMO經驗。以開發、生產及銷售罕見疾病生物藥聞名的日本藥廠JCR為永昕多年的CDMO客戶，經過長期合作，確認雙方對高障礙製程技術的精進，與高標準GMP生產品質秉持著同樣的堅持，為解決JCR的量能需求，JCR這次以策略性投資人身分入股永昕，不但強化永昕的財務體質，透過更多製程開發與生產的委託，亦可加速永昕成為以創新的開發能力，與適當的生產規模(大D中M)，躍進國際舞台的CDMO公司。

近兩年全球籠罩在疫情裡，讓大多數經濟活動趨緩，但永昕仍持續強化CDMO競爭力並擴展市場。技術開發上，永昕與工研院、建誼生技策略聯盟建構完整的ADC一站式服務鏈、並正籌備建置細胞治療的前導工廠。生產面上，GMP一廠正積極配合韓國客戶的藥品開發進程，準備明年到來的日本查廠；最高產能可達12,000升的GMP二廠，已開始接客戶訂單。永昕將持續以高障礙、新穎性的開發技術，及優質且精緻的生產量能，逐步實現成為全球生物藥生產基地的目標。