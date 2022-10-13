資深媒體人陳斐娟，先前閃辭主持3年多的財經新聞台節目《這！不是新聞》，未來動向備受外界關注，不過昨(12日)罕見曬出泡湯辣照，更面帶笑容宣布喜訊，讓網友紛紛留言道賀。

陳斐娟主持財經新聞台《這！不是新聞》，3年多來不論節目品質或是收視率，都是有目共睹，不過因為時段被同台節目《理財達人秀》壓縮，導致播出時間砍半，讓她不滿決定閃辭，當時在臉書發文感嘆：「人在江湖漂，那有不挨刀」，日前再次發文：「東森今天又大大震了一回！而這回，我成了一根稲草」，吐露無奈心聲，對於網友們的不捨，她也允諾會儘快重返螢光幕。

陳斐娟昨(12日)曬出一張泡湯照，只見她面帶笑容露出香肩及鎖骨，開心表示：「不知道娟粉們發現了啥？ 阿娟的鎖骨回來了！ 因為我瘦了8公斤」，接著表示到陽明山泡湯是件幸福的事，不忘大讚：「在山巒環繞煙雨綿綿的天氣下，泡白璜泉『牛奶湯』，光聞那硫磺味兒，就覺得舒暢極啦」。

眼見陳斐娟似乎走出低潮，網友也紛紛留言打氣：「找快樂，享受生活就對了」、「利用空檔時期 好好休息，放空也是一種享受」、「阿娟出浴照太美了吧」、「休息是為了走更遠的路，期待妳再現武林」、「可以告訴大家瘦下來的秘密武器是什麼嗎」。