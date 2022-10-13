小編今（13）日精選5件不可不知的國內外財經大事。郭明錤指出，蘋果正在調整供應鏈策略，以配合「去全球化」的趨勢，主要是希望逐漸擺脫對大陸的依賴。他表示，在三至五年內，蘋果的美國市場將由中國以外的生產基地出貨，預計占公司全球出貨量約25％至30％以上，這除了可降低對中國製造的依賴，也有助於蘋果避免美方對中國進口產品徵收關稅等風險。

【1】郭明錤：蘋果美國市場 三年去中國化

受到中國大陸嚴格的疫情防控與中美對峙激化的影響，美國蘋果公司近年逐步調整其在大陸的供應鏈布局。有「地表最強蘋果分析師」稱號的天風國際證券分析師郭明錤預料，蘋果最快在三年內將把供應美國市場的產品實現「去中化」。

【2】法說前夕 台積跌落3字頭

台股本周重頭戲，權王台積電與股王大立光的雙王法說13日登場，作為科技股的景氣風向球，除公布第三季財報外，台積電明年是否漲價成功、大立光導入蘋果潛望式鏡頭的進度，都是雙王法說的觀察重點。

【3】保萬三！金管會洩口風三招殺空頭

全球情勢瞬息萬變，金管會主委黃天牧12日表示，今年情況嚴峻，美國聯準會年底前可能再升息，俄烏戰事仍難預測，加上半導體產業受美國連動影響，金管會已備妥相關措施適時推出，至於立委詢問台股最壞情況是否會跌破萬點？黃天牧回覆：「希望是現在的股價（1萬3,000點）再往上升」。

【4】美新禁令衝擊 半導體股價大跌 業者：殺過頭

美國商務部發表對中國大陸最新半導體限制措施，導致IC設計服務業、矽智財（IP）供應商、半導體檢測分析廠及設備廠等，股價連兩日大跌，然而業者認為，資本市場已過度反應，多數業者在大陸市場營收主要來自成熟製程消費性晶片、或第三代半導體，並不在美國新禁令範圍。

【5】日圓貶破146 創24年新低

日圓兌美元匯率持續下探，12日一度觸及146.39價位、再創24年新低，貶破日本政府上個月干預匯市的水平。而這也令市場緊盯日本當局是否與何時再次出手阻貶日圓。