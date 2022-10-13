台電搶修人員趕赴現場立即斷電以保護前來救火之消防人員安全(于家麒攝)

被強風吹斷的大樹幾乎遭連根拔起橫躺路上，也些微影響了救火與搶修復電之進度(于家麒攝)

消防局接獲通報後立即出動消防車輛5車次、警義消共18名趕往現場協助滅火，所幸於30分鐘內順利撲滅，未造成人員傷亡(于家麒攝)

台電也緊急出動18名搶修人員、一部怪手及8部工程車漏夜搶修，至凌晨1點16分終於全區復電(于家麒攝)

金門地區連日吹起狂風，昨(12)日晚間金湖鎮惠民農莊附近產業道路旁一棵大樹遭強風吹倒拉扯5條台電電纜，使周邊2根電桿不敵大樹重量慘遭折斷，造成附近村莊共394戶停電，而電纜斷裂產生的火花也在強風助長下引起「火燒埔」，台電緊急派員進行斷電以利消防人員進行滅火，所幸火勢於30分鐘內順利撲滅，未造成人員傷亡。

台電金門營業處副處長蔡四海表示，昨晚7點14分電廠總機發出通報，位於金湖的惠民農莊附近區域計有394用戶停電，緊急出動18名搶修人員、一部怪手及8部工程車前往察看搶修，研判停電原因為連日強風吹倒大樹壓到電纜，致使周邊2根電桿因不敵拉扯而折斷所致。

由於現場有電纜斷裂產生火花，加上風助火勢瞬間引起田野大火，台電搶修人員立即斷電以保護趕來救火之消防人員安全，在兩單位的通力合作下，歷時約30分鐘控制火勢，台電也於晚間9點左右恢復大部分用戶供電，僅餘幾處偏僻用戶尚未復電，經漏夜搶修至凌晨1點16分終於全區復電，附近居民都非常感謝台電與消防人員之辛勞。

金門消防局長呂英華表示，該局勤指中心接獲火災通報後立即出動消防車輛5車次、警義消共18名趕往現場協助滅火。特別感謝台電人員迅速執行斷電作業，確保救援人員之安全。消防局也呼籲，近期連續東北季風強勁，民眾如有山林田野引火需求時，應事前提出申請，並於現場進行警戒，以避免火勢於強風助長下，造成一發不可收拾之局面。