接續中共中央機關報《人民日報》連三天發文力挺抗疫「動態清零」政策，新華社12日深夜發出「特稿」〈美國抗疫「躺平」遺患無窮〉，直指最新疫情指標顯示，在逾百萬美國人死於感染新冠病毒之後，美國媒體和專家表示，在抗疫問題上「躺平」的作法，已對美國社會造成難以彌合的創傷。新冠疫情暴露了美國政府在應對公共衛生危機方面的缺陷，凸顯美國疫情防控體系的深層次屙疾。

特稿稱，美國疾病控制和預防中心最新數據顯示，目前美國7天平均日增新冠確診病例約3.9萬例，7天平均日增死亡病例約340例，7天平均日增住院病例近3300例。但專家表示，美國實際感染人數可能遠高於官方統計數據，因為部分輕症感染者不再去做檢測，部分感染者在家中檢測後不再上報結果。

流行病學家還表示，新冠病毒變異比最初預想的更快、更廣泛。進入秋冬季，室內活動增多，美國可能再度迎來新冠病例「激增潮」。

特稿強調，面對新冠疫情，美國政府過早取消口罩令、隔離感染者、追蹤密接者等嚴格防控措施，造成大量人群感染，釀成100多萬美國人死亡的悲劇。《紐約時報》近日報導說，美國為抗疫失敗付出高昂代價。

美疾控中心8月31日發布的報告顯示，2021年美國人均預期壽命較前一年縮短近1歲，這是該項數據連續第二年下降。過去兩年美國人均預期壽命下降了近3歲，該降幅創二戰以來的新高。報告分析認為，新冠疫情是導致美國2021年人均預期壽命縮短的首要原因。

特稿表示，受「長期新冠症狀」困擾的人群正不斷增加。美國媒體報導稱，「長期新冠症狀」對美國人健康的影響不容小覷，正在影響勞動力市場，美國政府卻任由疫情蔓延。

特稿引述《紐約時報》報導稱，美國是世界上最富有、最先進的國家之一，卻完全沒有為應對新出現的病原體做好準備。新冠疫情和猴痘疫情都暴露了美國疫情防控體系的深層次屙疾，這表現在公眾信任度驟降、不實資訊氾濫以及公共衛生官員與病患之間、聯邦政府與各州之間都存在嚴重分歧等。這預示著美國將來應對新出現疫情時「幾乎不可避免」會再次陷入混亂。

《紐約時報》的報導分析認為，面臨重大疫情時，全美缺乏協調統一的應對措施，最大的障礙源自聯邦、各州和地方政府之間對責任畫分和資源配置存在嚴重分歧，以及公共衛生官員與實際治療患者的醫護之間溝通缺失。