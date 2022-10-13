可別小看「孤獨」所造成的潛在心理問題！長期孤苦無依、遠離群體生活，心理疾患恐將影響「生理年齡」，造成預期壽命縮短。根據《Aging》期刊所刊載的研究指出，孤獨感相較吸菸、飲食習慣或壓力，更容易加速「生理性老化」，平均而言較健康正常人衰老了1.65歲。

●孤苦無依比吸菸還折壽？研究：「孤獨」讓生物年齡加快1.65歲

來自香港與美國的聯合研究團隊，使用其開發的「衰老時鐘」統計模型，測量了約12,000人的生物學年齡狀態。研究將心理健康問題納入統計，包括憂鬱、睡眠問題、孤獨、不快樂和較少的期望感。另外，研究也分析了受試者的社會地位、婚姻狀態與居住地等等因素。而模型計算的結果揭露，4種使生物年齡縮短的最大原因分別為「孤獨」、「吸菸」、「婚姻」以及「睡眠問題」，分別使生物年齡衰老速度增快1.65歲、1.25歲、0.59歲和0.44歲。

另外，研究也表明，罹患中風、肝臟疾病、肺部疾病、心臟疾病與癌症等5種疾病的受試者，生物年齡也有明顯增快的趨勢。研究作者Fedor Galkin指出，用以評估生物年齡的關鍵標誌物，其一是血壓數值中的「收縮壓」；其二則是「胱抑素C」，為評估腎功能的一種蛋白酶抑制劑。

「過往已有研究將『胱抑素C』和新發憂鬱症做連結。模型顯示，孤獨感較高的受試者，體內的胱抑素C標誌物則越明顯，顯示孤獨感造成的心理問題，確實可能影響生物年齡。」Galkin認為，實際年齡同樣為30歲的人，其中一位的生物年齡若已達40歲以上，代表預期壽命恐將更短、生活品質也可能更差。因此，民眾應格外重視心理健康對壽命的影響。

●孤獨感影響大腦「皮質醇」 恐致糖尿病風險「狂漲2倍」

除了對生理年齡的影響，《Diabetologia》刊載研究也指稱，孤獨的情緒將影響「皮質醇」分泌，從而導致身體心血管系統的變化，使糖尿病的風險增加。在針對24,024受試者的分析中，罹患第二型糖尿病者更有可能是男性、平均年齡更高、已婚的可能性更大。

研究團隊表明，在該統計結果中，時常感覺到孤獨的受試者，罹患糖尿病風險是健康正常人的2倍之多，比年齡、性別、婚姻等變因的影響都大。研究作者Roger E. Henriksen表示，孤獨可能會刺激身體的「壓力反應」，從而導致身體心血管系統的變化，以及皮質醇濃度升高。

Henriksen表示，皮質醇又稱為「壓力激素」，而壓力將導致患者暴飲暴食，特別是碳水化合物的攝取，並增加胰島素阻抗的發生機率。這些過程對於正處於刺激狀態、新陳代謝要求極高的大腦而言，提供了足夠的葡萄糖發揮作用，但對於身體各器官來說，可能造成額外負擔、甚至負面影響。」

Henriksen認為，人們容易因工作、事業繁忙忽略心理健康的重要性。自新冠肺炎大流行後，居隔政策的實施，讓大眾越來越重視孤獨感帶來的額外風險，如睡眠困難、憂鬱症甚至是糖尿病。他呼籲民眾，平時可採取促進心理健康的可行技巧，包括睡眠充足、冥想、戶外活動、定期運動、健康飲食習慣、與親友保持聯繫、練習正念和感恩等。

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