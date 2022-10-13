台灣自2020年3月將全球旅遊建議升至三級警告，規定入境者全部要居檢14天，時隔939天，今天終於國境解封，入境改採0＋7新制，不少民眾立刻衝國外爽玩一波，而日本旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧也分享出國必備的6樣好物。

一、防疫用品

口罩和酒精建議隨身攜帶，搭飛機或是去人很多的地方要戴口罩。

二、快篩試劑

出國打包行李，建議帶足夠的快篩試劑，旅行途中只要有任何不舒服就快篩，如果不幸陽性確診，無症狀或輕症的話，可以待在飯店裡自我隔離。

三、感冒藥物

家中常備的感冒藥，包括退燒藥、止痛藥、止咳藥、腹瀉藥等，建議隨身攜帶，因為感染Omicron病毒之後，喉嚨痛的症狀會比較明顯，因此要針對喉嚨痛做準備。

四、體溫計、血氧計

為了監測自我健康狀況，建議隨身攜帶體溫計和血氧計，如果測量後，發現體溫飆高或血氧降低等轉重症的狀況，就要立刻就醫。

五、新冠藥物

出國旅遊擔心染疫，民眾可以在出發前，去診所或是醫院自費購買清冠一號備用。

六、旅遊保險

民眾想出國旅遊，建議要保旅遊相關的保險，萬一在國外急需就醫，或者須搭專機返國，才不會繳錢繳到崩潰。