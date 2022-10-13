龜山區復興一路一處4層樓高民宅，凌晨4點慘遭祝融，50歲婦人逃生不及命喪頂樓梯間。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山區復興一路一處4層樓高民宅，凌晨4點慘遭祝融，消防員獲報到場陸續救出7名受困民眾，但住在4樓的50歲婦人，疑為逃生而往頂樓梯間跑，被救出時已失去生命跡象，經急救後宣告死亡，身分還有待確認，起火原因疑為超商旁電箱釀災，詳細原因仍待警消釐清。

位在林口長庚醫院對面的一處4層樓高RC建物，清晨4點左右發生火災，桃園市政府消防局獲報後，動員81人、35輛消防車與救護車等各式車輛前往救援，但到場時已全面燃燒，大火與濃煙燻黑隔壁外牆與戶外看板。

因起火點疑為1樓，且住戶原正熟睡中，增添救援困難，打火弟兄陸續透過深入火場和雲梯車，從3、4樓救出4名男性、3名女性，其中最後救出的50歲的婦人，受困頂樓梯間，疑因吸入過多濃煙，被救出時已經失去生命跡象，緊急送往林口長庚醫院搶救後仍宣告不治。

據悉該棟大樓1樓是超商、2樓是養生館，3樓4戶中2戶是家庭式住房、2戶分租，4樓則全是木板隔成的分租套房，現場燃燒面積約120平方公尺。