20歲男星小孩（本名：何世華）從選秀節目《原子少年》中出道，最近卻捲入被網美控訴酒後意圖侵犯風波，昨(12日)小孩發聲明，宣告為了不要拖累隊友，決定退出「天王星」，而隸屬「海王星」的呂尊揚則發長文替小孩抱不平，反指該網美私下真面目很瞎，更問對方如今小孩選擇退團，「妳良心不會痛嗎？」

日前小孩發聲明，盼望司法能還自己公道，昨他進一步表示會控告「維恩原創國際有限公司林宜慧」，指她利用媒體操作並散布不實聲明，許維恩經紀人則表示自己行得正坐得穩，不怕對方提告，小孩更表示決定退團，「個人多年努力化為泡影事小，但是團員演藝權益事大」，希望自己的風波到此為止，不要波及其他團員。

「火星」廖家齊、「金星」廖學文、「地球」周子翔聽聞小孩退團後都發黑底文。（圖／翻攝自t88119、xue.50、zx81122 IG）

見此，隸屬「火星」的廖家齊、「金星」的廖學文、「地球」的周子翔等人都曬出黑底圖回應，「海王星」呂尊揚更發長文指出：「小孩跟女方的事本來就是情侶分手後，女生不甘心，所以開副本搞小孩」，他和小孩口徑一致，指出雙方是交往後才發生關係，「女方交往後還是酒吧夜店一直玩」，「當初女生開小孩副本，知道認識一點這個女生的，都覺得很瞎」。

呂尊揚表示，當時小孩喝醉，女生就應該請小孩朋友送他回家，而不是自己丟下好友，自己一個人跟一個喝醉的男生從KTV離開，在一起後又怪對方冷暴力，「我女朋友在有對象還這樣每天出去玩，我是一定生氣的」，他認為女方有太多不妥的點，小孩為了保護她隻字未提，甚至選擇退團，呂尊楊抱不平反問女方「良心會不會痛」，而呂尊揚的發文不久後就被刪除，發文承認自己太過衝動，向眾人道歉，截圖轉到DCard後，網友表示：「雖然很挺但也很笨」，認為此案目前已經進入司法程序，呂尊揚實在不需要去淌渾水。

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