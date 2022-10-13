李憲章大使（左一）見證曾淑賢館長（右一）與安德絲館長 （中）完成合作協議簽署。（駐拉脫維亞代表處提供）

李憲章大使（右一）與安德森館長（右二）、曾淑賢館長（左二）於「台灣角落」專書區前合影。（駐拉脫維亞代表處提供）

駐拉脫維亞代表處李憲章大使於本（10）月10日下午赴愛沙尼亞塔圖大學（University of Tartu)參加「臺灣漢學資源中心」（Taiwan Resource Center for Chinese Studies, TRCCS)揭牌典禮，並應邀致詞；我國家圖書館曾淑賢館長專程自台灣飛抵愛沙尼亞，與愛國歷史最悠久的塔圖大學校長Toomas Asser共同主持揭牌儀式。該校長策略辦公室暨國際禮賓部主任Sirje Upris、圖書館總館長Krista Aru女士及各學院、系所教職員40餘人出席觀禮。

駐拉脫維亞代表處指出，該中心是我國圖「臺灣漢學資源中心」計畫案第38個全球合作夥伴，雙方於上（110）年12月9日簽署成立該中心合作協議，由於疫情之故，延至本（111）年國慶日舉行揭牌典禮，別具意義。Asser校長對曾館長及李大使遠道而來，並親攜珍貴古籍複製本及多種稀有圖書捐贈該校圖書館，見證我政府守護及發揚傳統文化的豐碩成果，以及積極向國際推廣台灣及漢學研究的努力表達誠摯的敬意與謝意；期待秉此基礎，持續深化兩國合作與交流，厚實相關領域的研究能量及漢學與台灣研究的人才培育。

李憲章大使於致詞時讚揚曾館長任內積極擘劃並帶領國家圖書館走向國際，與超過四十個國家的國家級圖書館及重要大學圖書館簽署合作協議，並捐贈精選台灣出版圖書、兒童繪本及設立「台灣漢學資源中心」、「台灣角落」（Taiwan Corner)，實為推動台灣研究的走向國際的重要推手。李憲章大使續稱，台灣與愛沙尼亞兩國深具歷史淵源，且同為理念相近的民主陣營成員，樂見台愛透過學術、文化、教育及人才培育等領域的合作與交流，進一步深化兩國關係。台灣不僅是重要的經濟體及全球產業鏈的要角，更是全球研究台灣及漢學的據點，該中心掛牌成立讓更多愛國學子及各界人士認識及瞭解台灣，增進台愛友誼及厚實兩國學術交流能量。駐處亦將扮演促進者及推動者角色，與塔圖大學保持密切聯繫與合作，繼續促進學術、文化、教育交流、推廣台灣及漢學研究及深化相關人才的培育，並增進兩國友誼。

啟用典禮上，曾淑賢館長贈送具有八百年歷史的國圖館藏國寶級古籍《註東坡先生詩》21冊、以及《金剛般若波羅蜜經》複製本，由Asser校長代表接受。Asser校長、Aru總館長及在場教職員對我悉心典藏維護古籍典冊的努力與成果表示敬佩，並對《金剛般若波羅蜜經》雙色套印技術、《註東坡先生詩》內頁收藏家的註解以及印章用印的文化特色讚嘆不已，紛紛近身翻閱鑑賞。

李憲章大使11日中午赴愛沙尼亞首都塔林，陪同並見證我國家圖書館曾館長淑賢與愛國國家圖書館館長安德絲（Janne Andersoo）女士簽署合作協議及設立「台灣角落」（Taiwan Corner）儀式，該館相關主管及國際交流部門同仁多人出席觀禮並陪同接待。李大使也贈送代表處藏書、我自然景觀郵票冊及藍鵲黃金畫予安德絲館長。

簽約儀式現場除以專櫃陳列我國圖館捐贈的各式圖書、兒童繪本及立體書外，並以螢幕投放我國及愛沙尼亞兩國國旗，會場佈置顯示愛國國圖館對我方到訪的重視。

安德絲館長致詞歡迎曾館長及李大使到訪，高度肯定我推動台愛學術文化交流的誠意，並感謝所有我國圖多年來多次贈送該館各式圖書及出版品，充實該館台灣藏書，促成該館成立「台灣角落」，有助增進愛國民眾對我國的認識，並為台愛兩國文化學術及教育交流合作奠定基礎。安德絲館長對我方情誼深為感動，期盼雙方合力在愛推廣台灣研究及具有台灣特色的漢學文化；續為我團簡報該館歷史沿革、運作概況及發展藍圖，雙方並就國圖館法律定位、出版法律、圖書收集、E化館藏、人本理念、教育中心及日常行政等議題充分交換意見。