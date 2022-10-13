世界貿易組織 (WTO) 的一個小組譴責哥倫比亞對進口冷凍薯條徵收的關稅，站在歐盟一邊，但雙方在此事上長達數年的爭議遠未結束，全案的經濟規模影響雖然不大，但是對於自稱薯條發明國的比利時來說，這是非常具有象徵意義的一場貿易戰。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）13日報導，自2013年歐盟、哥倫比亞、厄瓜多爾和秘魯之間的貿易協定生效以來，這些歐洲廉價冷凍薯條湧入市場，而這項貿易爭端始於2018 年，因哥倫比亞對從比利時、荷蘭和德國進口的廉價冷凍薯條徵收高達8%的關稅。

The Colombian trade barriers against Belgian, German and Dutch frozen fries are against @wto rules, the WTO has ruled. So they need to be removed.



Trade in fries is going to be much easier from now on. Something we like a lot here in Brussels. 🍟



👉 https://t.co/3eX8ouEvFs pic.twitter.com/YxEWWbqgOn — EU Trade 🇪🇺 (@Trade_EU) October 10, 2022

導致包括全球薯條出口龍頭在內的出口國與歐盟一起向世界貿易組織 (WTO) 提起訴訟，聲稱哥倫比亞的措施完全不合理，損害了整個集團（Bloc, 指歐盟區）的企業。

世界貿易組織10日釋出的報告表示，哥倫比亞「也未能提供足夠的歐洲傾銷、損害證據以及傾銷進口薯條造成所謂的損害之間的因果關係」，並指出了幾項違反世貿組織反傾銷協議的行為。

Colombia initiates appeal arbitration in frozen fries dispute, discloses panel report #TradeDisputes https://t.co/E16Me7Ph3p pic.twitter.com/0ow58CSzbw — WTO (@wto) October 10, 2022

從經濟規模上來講，整個歐盟每年只向哥倫比亞出口一小部分，即1900萬歐元（近5.9億新台幣）的冷凍薯條。然而，這場爭端具有象徵意義，特別是對於聲稱發明了「炸薯條」（French Fries）的比利時而言。時任歐盟貿易專員霍根（Phil Hogan）在2020年對貿易壁壘作出反應時表示：「我們必須盡我們所能，取消那些會影響歐盟經濟各個領域大大小小的歐洲企業的貿易限制。」

歐盟執委會對世貿組織的裁決表示歡迎。「哥倫比亞對比利時、德國和荷蘭冷凍薯片的貿易壁壘違反了世貿組織規則，」「因此必須消除這些壁壘」。

「從現在開始，薯條貿易將變得更加容易，」但這場鬥爭遠未結束，這意味著目前的關稅將繼續存在，直到世貿組織做出最終決定。

事實上，哥倫比亞不准備不戰而降，他們已經啟動上訴程序，上訴應在 90 天內作出裁決，除非當事人對上訴仲裁員的請求另有約定。