美國將公布通膨數據9月消費者物價指數（CPI），投資人保持觀望美股小跌作收；台股則聚焦台積電今天下午法人說明會將公布財報，早盤小漲30點至大約13111點。

台積電ADR周三反彈1.04%，收在64.11美元。台股現貨方面，早盤漲3.5元至401元，鴻海漲1元至104元。貨櫃三雄展開反攻，長榮、陽明、萬海早盤漲近1%。

法人提醒，台股瀰漫保守氛圍，目前成交量能萎縮、各期均線偏空排列，考量美國對中國祭出更嚴格的晶片管制，使半導體產業受衝擊，加上俄烏戰爭進一步升級，預期台股指數仍有下探壓力。

美股道瓊工業指數12日下跌28.34點或0.10%，收29210.85點；標準普爾500指數下挫11.81點或0.33%，收3577.03點；那斯達克指數下滑9.09點或0.09%，收10417.10點；費城半導體指數挫跌19.89點或0.90%，收2198.60點。