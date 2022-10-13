國道1號北上53.7公里接近機場系統，12日下午3時許發生12車連環追撞事故，一輛自小客車因機場系統回堵疑似未保持安全距離導致3部車追撞事故，後方車輛往左閃時又與中油油罐車發生擦撞，導致油罐車失控撞護欄波及其他轎車，占據3車道，一共造成12車受損、2人受傷，車禍撞擊當下的第一視角影片也曝光。

國1北上12車撞成一團，僅剩內車道通行，一度回堵10公里。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

網友將行車紀錄器影片上傳至臉書社團「爆料公社」，只見畫面中，前方的油罐車從中線切入外側，一輛黑色轎車突然切出輔助車道，造成油罐車司機來不及反應當場撞上，當場撞擊力道之大導致黑色轎車連續翻滾兩圈，現場煙塵四起，油罐車也一路失控衝向護欄，驚悚的瞬間全被後方的轎車行車紀錄器拍下。

國道警方表示，36歲林姓駕駛行駛在國道1號北向53.7公里往機場系統輔助車道，因機場系統回堵疑似未保持安全距離導致3部車追撞事故，後方一部轎車煞車不及往左閃又和中油油罐車發生擦撞，導致油罐車失控撞護欄波及其他轎車，發生一共12車連環撞事故，占據3車道，所幸2名傷者送醫都意識清醒，僅頭、手腳多處挫傷，無生命危險，詳細事故原因待國道警釐清。

中油油罐車和11輛轎車在外線撞成一團，現場4車道僅剩內線車道可通行，外線輔助、外側及中線車道3車道全封閉，其中1轎車被撞到四輪朝天幾乎成廢鐵，後方車輛一度回堵10公里，國道警方獲報到場處理並疏導交通，12日下午4時16分現場已排除恢復通車。