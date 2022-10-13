自封「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，日前到雞蛋糕店打工，外界雖看衰「一定撐不久」，但他則透露上班滿1個月，並感謝女老闆「讓我不誤入歧途」，跌破外界眼鏡，原以為他已經不再惹事生非，未料又惹出爭議，原本答應要與廠商合作業配，卻突然放鳥對方，讓中間人網紅波多野相當不滿，隨後他公開發文喊冤，再次引發議論。

鄧佳華日前放鳥要合作的廠商，惹怒雙方聯繫人網紅波多野，對此他發文表示：「對於放鳥放鴿子的事情，我感到非常遺憾，我害怕活生生的魚，還有我沒有錢搭到太遠的地方，這樣的行為會影響到信任我的產商，還有我的代言以及商演活動」，接著tag波多野：「妳要請我吃海底撈，我才願意跟妳和好」，卻遭對方反嗆：「哪時候跟你和好了」。

眼見鄧佳華絲毫沒反省的意思，網友紛紛留言怒嗆：「從未見過有如此厚顏無恥之人」、「不要臉的人」、「沒錢是理由？是不會別接不就沒事了，扯東扯西」、「放人家鴿子還要女方請你吃海底撈？你哪裡來的自信啊」，但卻也被質疑兩人疑似炒新聞：「兩個是不是在演啊，還一直回來回去」、「女的還是會來回他， 一個巴掌拍不響，再演就沒戲了」。

鄧佳華隔空喊話波多野請客遭打臉。(鄧佳華臉書)

鄧佳華先前也曾惹怒辣模「皇甫萌熹」，先是將臉書狀態改為「已婚」並標註女方，讓她遭網友轟蹭熱度，皇甫萌熹也火速澄清：「我從沒按過同意，也沒叫他發文哦！所以說我蹭流量的，腦子可能不好使」，未料卻又宣稱對方只要看到他與女生合照就會吃醋，讓女方氣得反嗆：「賣到柬埔寨都沒價值」。