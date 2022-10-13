南韓42歲女星孔曉振，11日與小10歲的歌手嫩尪Kevin Oh，於美國紐約時間下午，與雙方親友及孔曉振閨密鄭麗媛、嚴志媛等人，一同舉辦小型的非公開婚禮，而對於感情一向低調的孔曉振，日前罕見的曬出一張只露出腿部的婚紗照，今（13）日稍早再度曝光她與先生的婚紗合照，甜翻眾人。

孔曉振日前與丈夫低調飛抵男方成長地美國後，便著手進行婚禮事宜，而在婚禮前夕孔曉振也率先在個人IG上PO文表示「my one and only..i’m ready！」並附上一張她穿著透視飄逸禮服露出長腿，並隨意搭配布鞋及紅色襪子的照片。雖整體造型沒有華麗的擺飾，但相當符合孔曉振私下隨興、樸實的性格，而網友一看到照片也興奮不已，紛紛留言恭喜並敲碗要她公開婚紗照。

今日稍早，孔曉振也再度PO文表示「JUST MARRIED！」並附上婚紗照，照片中雖兩人都沒有露出正面，但畫面中除了兩人緊牽著彼此已戴上婚戒的手外，男方還溫柔的親著孔曉振的手，而孔曉振則是露出幸福微笑，瞬間甜翻眾人，粉絲紛紛留言「太太太太幸福了！光看照片都會融化」、「姐姐的笑容真的好美」、「新婚快樂美麗的姊姊」、「恭喜姊姊找到一生的伴」、「這張照片沒露正面卻好甜好甜」、「甜死我了！但我喜歡」，短短兩小時便吸引超過15萬人按讚。

除此之外，當天受邀的親友也陸續在網路上公開了孔曉振婚禮現場的畫面，現場不僅有花藝布置還有兩人交往時的各種照片及甜圈圈等餐點，賓客還能隨著音樂到舞池中跳舞，婚禮風格相當美式、歡樂又不失溫馨，同樣吸引網友熱烈討論。