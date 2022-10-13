高雄一名計程車司機在住家附近的銀行臨櫃匯款，心想用不了幾分鐘時間，便在車輛未熄火的狀態下，臨停後入內洽辦，結束後發現計程車不翼而飛，趕緊報警處理。警方調閱監視器發現該部計程車遭竊後沿鼓山二路左轉五福四路行駛，最後出現在前鎮地區，立即通報各單位加強攔查，經搜尋後在新生路上發現失竊的計程車已遭棄置路旁。警方發現汪姓男子涉有重嫌，向檢察官申請拘票後，循線於12日下午16時20分在臺鐵鳳山車站前將汪男拘提到案。

鼓山分局鼓山派出所於11日下午13時22分獲報，在鼓山區鼓山二路有計程車未熄火遭竊，警方立即鎖定轄內近期多次竊車的汪姓男子(34歲、黑衣)涉案，立即成立專案小組進行查緝。經調閱監視器發現汪男偷車得手後直奔前鎮搭載陳姓友人(55歲、紅衣)，兩人途中發現車內油料探底，只好棄車逃逸。

小黃運匠匯款車未熄火 ，遭無業男開走遭逮，警逮人後發現他 3天偷5車，都是開到沒油就。(葉庭欣翻攝)

專案小組成員掌握汪男身分及犯行後立即向臺灣高雄地檢署檢察官申請核發拘票，後續發現汪男離開前鎮地區後即輾轉來到鳳山地區，員警發現汪男頻繁出現在臺鐵鳳山車站附近，隨即前往埋伏，俟汪男出現時一擁而上，當場上銬逮捕，全案訊後依竊盜罪嫌解送地檢署歸案，並建請羈押。

初步調查發現，汪男無固定工作也沒有交通工具，近期連續涉嫌四起機車竊盜案都是趁被害人未拔鑰匙而偷走，行竊地區遍及鼓山、岡山及仁武等地，且均已遭警方查獲送辦，沒想到汪男賊性未改，再度竊取未熄火的計程車，仍難逃警網查緝到案。鼓山分局長蔡鴻文呼籲，民眾將車輛停妥後務必熄火，取下鑰匙並上鎖，避免讓宵小有機可乘，也可免去財物遭竊的風險。