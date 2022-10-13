大陸女排日前在世錦賽8強不敵義大利，相隔12年以來無緣進入4強階段，不過未來幾年後或許將有強力新血加入，根據大陸當地新聞報導，來自河南信陽1位年僅12歲國小女童，身高來到驚人的190公分，如此出色的身體條件也引發當地體育局的關注。

小學生就算長得再高，在普羅大眾的眼中相比一般人還是差不了多少，但大陸1位叫做涂學玲的女童，身高比起不少成年人還要來的突出，年紀僅有12歲的她卻擁有190公分的身高，讓不少人感到相當羨慕。

也正是因為優異的身體條件，涂學玲被河南當地體育局相中，包括游泳、輕艇及排球等多位教練，都極力爭取涂學玲加入所屬體育隊伍，而在進行專業的測試以及評估過後，還是決定讓涂學玲朝著球類運動發展，並已在河南鄭州大學體育學院參與了專業的排球訓練，可以預見不久後涂學玲將成為國家隊女排的新勢力。

家中除了涂學玲之外，其母親身高也特別出眾，來到了185公分左右，而涂學玲14歲的姐姐涂學慧也有將近186公分的身高，也受到河南體育局的青睞，選擇接觸排球運動，反而父親是家中個子最嬌小的1位，僅有170多公分。