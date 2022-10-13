微軟發表Surface Laptop 5筆記型電腦、Surface Pro 9二合一裝置、Surface Studio 2+一體式電腦，以及專為無障礙而生的Surface自定義配件、改善混合會議體驗的Microsoft Presenter+及Microsoft Audio Dock。全新Surface裝置搭載第12代Intel Core系列處理器並支援Intel Evo平臺，同時配備Thunderbolt 4，結合Windows 11作業系統和雲端AI功能，將Windows PC帶入新紀元。

值得一提，新一代Surface Pro 9二合一裝置，提供兩種處理器選擇，分別為第12代 Intel Core處理器與Thunderbolt 4，以及Qualcomm Snapdragon 5G高速網路的Microsoft SQ 3處理器，這也是Surface Pro首次搭載5G網卡。

Surface Pro一直維持二合一的平板筆電設計，採用高級鋁製外殼，共有白金、石墨、寶石藍、森林綠四種顏色。一面是標誌性的內置支架，另一面13吋 PixelSense觸控螢幕。Surface Pro 9配有貼合邊緣的全螢幕，以及高達120Hz刷新率和廣域色彩。螢幕裡面是高畫質鏡頭、Omnisonic喇叭、指向性麥克風和客製化G6晶片，可透過觸覺訊號將手寫提升至全新境界，結合Microsoft OneNote新的筆跡焦點（Ink Focus）或適用於Windows 11作業系統的新GoodNotes App，在螢幕上書寫就像用筆和紙書寫一樣。Surface Pro 9提供兩種處理器選擇：搭載建置在Intel Evo平臺的第12代 Intel Core處理器與Thunderbolt 4，或搭載Qualcomm Snapdragon 5G高速網路的Microsoft SQ 3處理器。兩種處理器均提供Surface Pro標誌造型、強大效能、全天候電池續航力、和安全核心功能，可根據最常使用的情境，以及工作、創作及與人聯繫的方式進行選擇。

Intel Core處理器提供極佳的運算能力與效能。建置在Intel Evo平臺上，能夠執行現實生活中的多工處理、完整的桌機生產力和密集的工作負載量，提供比Surface Pro 8高出50%的效能。Thunderbolt 4可實現快速數據傳輸、對接多個4K顯示器或支援 eGPU設置。

Microsoft SQ 3處理器提供快速的5G連網，以及長達19小時的電池續航力。此外，它還透過全新神經處理器（NPU）實現新AI功能，改變與人連結的方式。Surface Pro 9中的NPU每秒能夠進行超過15兆次的運算，為Windows Studio帶來新的使用體驗。