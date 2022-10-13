聖暉工程科技公司(5536)旗下子公司聖暉系統集成集團公司(聖暉集成)(603163）將於10月13日於上海證券交易所正式上市，聖暉*表示，此次聖暉集成完成申請上市，所募得資金除可充實營運資金改善財務結構外，更重要的是設立研發中心，研發中心的設立有助於墊高工程服務技術含量，優化研發環境並全面完善研發架構，進而提升聖暉集成於中國廠務工程市場知名度及集團轉投資價值。

聖暉集成主要聚焦中國地區無塵室及機電系統整合工程服務，近年持續投入高值化、低耗能、低污染的綠色創新工程技術研發，其具備高客製化工程專案精實管理的豐富經驗，能滿足客戶工期要求、提供高品質工程技術等服務，成為重要廠務工程合作夥伴。

聖暉集成首次公開發行後總股本為8000萬股，隨著子公司完成上市，聖暉*持股比例降至64.997％，而聖暉股東權益將因聖暉集成新股溢價發行增加近台幣10億元。

聖暉*表示，此次聖暉集成完成申請上市，所募得資金除可充實營運資金改善財務結構外，更重要的是設立研發中心，研發中心的設立有助於墊高工程服務技術含量，包括重點投入CFD工程輔助分析技術、AMC防治實驗、BIM建模技術、及工業4.0智能工廠廠務等四大核心技術解決方案，可優化研發環境並全面完善研發架構，進而提升聖暉集成於中國廠務工程市場良好知名度，吸引當地專業技術人才，增強公司營運動能，提升集團轉投資價值。

聖暉*憑藉集團持續深化多工種、多區域、多產業等三大核心策略，有效帶動聖暉*整體業務接單、在建工程訂單認列規模等更上層樓，目前未完工之在建工案量仍保持歷史新高水準，在高訂單量能、訂單能見度長之營運利基帶動下，戮力深化垂直水平資源整合，以打團體戰策略擴張營運版圖，以期未來營運保持穩健向上前景。