克里米亞大橋被炸

U.S. drone could be behind Crimea bridge explosion https://t.co/MiWX45iM5h — Newsweek (@Newsweek) October 12, 2022

烏克蘭10月8日攻擊連通克里米亞和俄羅斯的克赤大橋（Kerch Bridge，克里米亞大橋），激怒俄羅斯，周一發射猛烈的彈雨報復。而專家分析說，美國提供烏克蘭部隊的無人機，可能在這次攻擊中發揮了效用。

據《新聞周刊》（Newsweek）和《每日郵報》（Daily Mail）12日報導，獨立軍事專家和研究員在全球公開來源情報社區莫法爾（Molfar）上發表報告，駁斥了克宮對克里米亞大橋被炸毀的說法，並提供了可能的解釋。

俄羅斯官員說，橋梁爆炸是卡車炸彈造成的。俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service, FSB）周三說，烏克蘭軍事情報單位策畫了好幾個月，以執行這次任務，而俄方已羈押了5名俄羅斯人，還有3名烏克蘭與亞美尼亞人。不過，烏克蘭當局並未聲明，要為這起事件負責。

獨立軍事專家分析說，克宮對事件說詞反覆，包括卡車爆炸的路面上沒有顯而易見的洞、卡車應該在過橋前接受檢查，還有爆炸錄影似乎顯示有多次爆炸，其中一次似乎是從橋下引爆的。

US-supplied drone may have caused Crimea bridge blast, analysts say https://t.co/22xL4fyPMP — Daily Mail Online (@MailOnline) October 12, 2022

BREAKING NEWS//#CrimeanBridgeSabotage Ministry of Transport of #Russia released a video showing the underwater drone of remotely controlled explosive device below the #Crimean bridge

The moment the explosion occurred!!!!!

>pic.twitter.com/nuvsL3UAH4 — G.A.P. International (@GAPtelevision) October 8, 2022

V

Video shows mystery 'wave' under Crimea bridge just before it was blown up killing three: Speculation grows that Ukraine used a boat or explosive-laden drone - despite Russian claims of truck bomb - as attack threatens Putin's supply lines

======https://t.co/RuF6NNdGBf pic.twitter.com/giDeaS6K1d — Επικαιρότητα - V - News (@triantafyllidi2) October 8, 2022

報告指出，「理論上，克里米亞大橋的起爆點應該是在橋下。「畢竟引爆時，塌陷部分下方出現震波，但其他部分下方卻沒有。」報告還說，這可能是空中無人機或水下潛航器造成的。此外，報告還指出，從橋上鐵路監視器拍攝的錄影來看，兩根橋墩間有個白色物體隨著水流移動。

而早在4月時，美國可能就交付了烏克蘭武裝部隊水下潛航器。在塞凡堡（Sevastopol）海岸附近，就發現了特戰水下潛航器的蹤影。

不過，由於烏克蘭空中無人機經常在克里米亞區執行任務，報告也說，或許這起爆炸是烏克蘭製的無人機所為。分析指出，由於爆炸，路床脫離扣件，但穩定性比車行道高的橋墩並未毀損，因此有人證實了這說法。

儘管烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）說，炸橋只是「開始」，但並未提及，發動攻擊的是誰。他稍後發布聲明暗示，幕後黑手可能是俄羅斯人。他說，值得一提的是，種種跡象顯示，引爆的卡車是從俄羅斯上橋的，所以應該在俄羅斯找答案。