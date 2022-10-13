愉悅性關係不僅能促進夫妻、情侶之間的感情，還有助燃脂，甚至滿足身心靈。國外一份研究顯示，「奶油攪拌器」體位特別容易消耗熱量，尤其男生，可消耗逾200卡。

根據《每日星報》報導，科學期刊《公共科學圖書館：綜合》發布一篇研究，共調查21對異性戀，分析他們在進行性行為時所消耗的熱量，發現每做愛一次，男生可消耗101卡、女生則是69卡，平均每分鐘3.6卡。

若再深入研究，難度越高的體位，熱量消耗越大。第一名是「奶油攪拌器」，女生平躺後用手臂撐起上半身，雙腿抬高至頭部，男生以類似深蹲的姿勢進入，由於難度極高，平均每30分鐘可消耗211卡；第二名是「站立」體位，平均每30分鐘可消耗約198卡。

熱量消耗最少的是「女牛仔」體位，男生平均每半小時僅39卡。雖然「愛愛」好處多多，但切記量力而為，畢竟各種體位因年齡、柔軟度、骨骼強度、重量等條件不同，不是每個人都能嘗試，若真的心有餘而力不足，千萬別勉強。