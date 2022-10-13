周三美股三大指數小跌做收，標普500指數連跌第六天，並創下2020年11月以來收盤新低。美國9月生產者價格漲幅超出市場預期，聯準會9月會議紀要顯示決策官員都同意須維持更具限制性的政策立場，許多聯準會官員強調打通膨不到位要付出的代價，以及投資人屏息等待被視為更關鍵的消費者物價指數（CPI）報告。

對利率敏感的公用事業和房地產股，跌幅最大。

美國進一步大幅收緊對中國的半導體技術出口限制，晶片股表現相對疲弱，費城半導體指數跌近1%，但台積電ADR反彈收漲1.04%，聯電ADR大漲4.29%。

在聯準會發布9月會議紀要後，美國股市與債市一度反彈，公債殖利率走跌，因該紀要雖然顯示央行將繼續升息，並將保持高利率直到通膨出現降溫跡象，但其中一則評論觸發了市場的樂觀情緒，認為如果金融市場持續陷入動盪，聯準會可能放慢其收緊政策的步伐，甚至可能走回頭。

美國9月消費者通膨報告即將於周四出爐，市場認為這對聯準會是否再次大幅升息更具關鍵性的影響。近來市場陷入劇烈震盪，部分即是因為投資人擔心聯準會的激進升息恐將經濟推入衰退。

此外，由數家大型銀行打頭陣，美股財報季也將在本周晚些時候登場。標普金融股收黑。

★主要指數

道瓊指數跌28.34點或0.10%，收29,210.85點。

標普500指數跌11.81點或0.33%，收3,577.03點。

那斯達克指數跌9.09點或0.09%，收10,417.10點。

費城半導體指數跌19.89點或0.90%，收2,198.60點。

★消息

根據聯準會發布的9月會議紀要，決策官員對通膨急升的速度感到意外，他們認同需要在短期內將利率提高到具限制性水準，並維持利率在較高水準一段時間，直至確認通膨回落。但也有多位決策官員主張調整進一步收緊政策的步伐，以降低對經濟前景造成重大不利影響的風險，這點非常重要，尤其是在當前全球經濟和金融環境具有高度不確定性的情況下。

美國勞工部公布，9月生產者物價指數（PPI）年漲8.5%，較8月的年漲8.7%放緩，但略高於市場預期的年漲8.4%。9月PPI月漲0.4%，高於市場預期的月漲0.1%和8月份的月減0.2%。排除波動較大的食品與能源項目後，9月核心PPI年漲7.2%、月漲0.3%，符合市場預期。

美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，截至10月7日止當周，美國30年期固定抵押貸款利率平均值是6.81%，較前一周上揚6個基點，並創下16年新高。

經濟學家預期周四發布的9月CPI年漲8.1%，較8月的年增8.3%回落，但月漲0.2%，高於8月份的月增0.1%。

美國各交易所成交量總計為100.1億股，過去20日均量為116.8億股。(2-1)