★分析

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，聯準會官員在最近的談話中都一致提到央行將致力於抑制通膨，並將堅持到底。現在市場已有一種體認，即聯準會將繼續前進，問題在於會在哪裡從75個基點轉向50和25個基點。我認為這就是市場關注的焦點。

摩根士丹利全球投資辦公室（Morgan Stanley Global Investment Office）模型投資組合構建部門主管Mike Loewengart 表示，價格仍然居高不下，因此看到生產者商品和服務上漲也就不足為奇。但請記住，這個漲幅仍低於我們今年早些時候月復一月持續看到的漲幅。毫無疑問，聯準會仍有許多工作要做，如果明天的 CPI數據很火熱，看到一些投資人對於緩和通膨之路可能還很漫長做出反應時，不要太感驚訝。

★類股

標普500指數11大類股跌多漲少，能源股漲0.75%，表現最佳，其次為必需消費類股漲0.48%。公用事業類股跌3.42%，跌幅最大，其次為房地產股跌1.39%。科技股收跌0.34%，通訊服務類股收平。

由中概股組成的那斯達克金龍中國指數微漲0.21%。

★重磅股

重量級科技股漲多跌少，蘋果跌0.46%，微軟漲0.15%，亞馬遜漲0.61%，Alphabet漲0.39%，特斯拉漲0.34%，Meta跌0.81%，網飛漲3.07%。

道瓊指數方面，摩根大通漲1.62%，漲幅領先，其次為可口可樂漲1.21%，英特爾漲1.16%。Walgreens Boots跌2.05%，跌幅最大，其次為沃爾瑪跌1.13%。

主要晶片股跌多漲少，英特爾漲1.16%，表現最佳。超微漲0.38%，應用材料跌0.38%，輝達跌0.74%，德州儀器跌1.24%，高通跌1.26%，美光跌1.79%，恩智浦跌2.41%。

★焦點股

百事可樂（PepsiCo Inc）收漲4.2%，該飲料大廠第三季獲利表現優於市場預期，並上修全年營收和獲利預測。儘管已多次調漲價格，但市場對其汽水和零食的需求仍然強勁。

美國鋁業（Alcoa Corp）大漲5.3%。據消息來源指出，拜登政府正在擬定如何應對俄羅斯升級在烏克蘭的軍事行動，並考慮對俄羅斯的鋁材祭出進口限制。

應用材料收跌0.38%，盤後跌0.61%。該美國半導體製造設備大廠下修未來兩季營收預測，稱拜登政府對中國祭出的新一輪半導體技術出口限制將影響公司本財年第四季（截至10月30日止）和下年度首季的營收表現，受到衝擊的程度總計可能達到10億美元。應材將第四財季營收預測從66.5億美元加減4億美元，下修為64億美元加減2.5億美元，並警告下年度首季營收受到的影響可能也差不多。應材將在11月17日公布第四季財報。

台積電ADR收漲1.04%。德媒Caiptal報導，台積電考慮在德國東部薩克森邦（Sachsen）首府的半導體聚落、有「薩克森矽谷」（Silicon Saxony）之稱的「德勒斯登 」（Dresden）設廠，預估 10月將派團考察。台積電不願證實設廠計畫，僅表示「尚無具體決定」。

艾司摩爾（ASML）收跌0.31%。內部郵件顯示，為遵守拜登政府對中國最新發布的技術出口限制，該荷蘭半導體設備大廠已下令美國員工停止為中國客戶提供服務。

★台股ADR

台股ADR全面收高。

台積電ADR漲1.04%，收64.11美元，換算台股價格為408.24元。

聯電ADR漲4.29%，收5.59美元，換算台股價格為35.6元。

日月光ADR漲0.87%，收4.65美元，換算台股價格為74.03元。

中華電信ADR漲0.65%，收34.06美元，換算台股價格為108.44元。(2-2)