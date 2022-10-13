後疫情時代先別急著出國，桃園也有很多好去處，趁著補助優惠，一起來體驗「北橫探險記」的仙境奧秘。北橫一帶自然景觀豐富，每年桃園市觀旅局都會將桃園復興、大溪的地景及人文優勢，設計成不同的探險體驗遊程，今年北橫探險節推出10種玩家遊程，溯溪跳水、健行品茶、高空彈跳、瀑布垂降、單車騎行、遊艇滑水、峽谷探索、立式划槳等多樣山水陸體驗活動，不管是熱衷挑戰極限的冒險派，或是喜歡走讀之旅的藝文咖，都有適合的節奏與玩法。

2022北橫探險節「享補助」優惠只到10月底，只要在「trip」網站搜尋「北橫探險節」，10多項水陸探險體驗都有折扣，限量2000名額。假日來趟復興、大溪1日遊，探索秘境小屋、體驗高空滑索、享用山產料理，最後再用一杯百年底蘊的蜜香紅茶，為旅行畫上美好句點吧！

北橫沿線多原始森林景觀，植栽豐富、林相完整，踏入觀音洞步道，這條全長2020公尺的古道沿三民溪上游溪谷而建，步行單程約1小時，參拜完步道南口120公尺高的觀世音菩薩後，可依循每兩百公尺設下的木樁定位標示緩步健行，全線樹木蒼鬱，不時可見各式蕨類、蛇木，一路走來蟲鳴鳥叫伴隨淙淙水聲，清新悅耳。行至北口瞭望台可順遊蝙蝠洞，一路走來，依山區地形闢設的步道雖時緩時陡，不過由於步道經過設計接便於行走，狹窄路段也設有防護欄，對健行新手而言相當友善。

走完步道若想小憩片刻，蝙蝠洞步道附近有個隱藏版景點「悠然秘境小屋」，春初可賞櫻，冬天有落羽松，佔地寬廣，且今年北橫探險節與小鬍子冒險學校合作「悠然秘境小屋山林活動」，推出難度各有不同的探險遊程，提供攀樹、高空滑索、走繩、擺盪、高空擊球等體驗，可以依照喜歡的項目做選擇，挑戰自己的體能和膽量。

「山林攀樹華所二合一體驗」適合新手冒險家，雖然具備一定難度，但因全程有教練帶領，非常安全。「攀樹」的體驗場域設在山壁間，安全設施皆已架設完全，手腳並用利用兩種安全繩結的滑動，便可緩慢以自己的節奏往上，攀至10多公尺的樹頂，視野極為寬廣，甚至可以眺望石門水庫；「高空滑索」約從三層樓高的樹上一溜而下，40公尺只需要5秒便呼嘯而過，宛如在森林裡展翅滑翔，刺激又有趣。

「高空滑索」一晃而下，40公尺只需要5秒便呼嘯而過，對於冒險者來說相當刺激。(圖/中時新聞網攝)

復興區觀光發展興盛，在桃園人心目中堪比台北陽明山，假日吸引不少遊客前來羅浮溫泉、小烏來天空步道、新溪口吊橋等熱門景點遊玩。走進角板山商圈，街道兩旁從伴手禮、山產到小吃店櫛比鱗次，其中幾家高人氣山產店，融入不少台灣原住民族「泰雅族」的文化特色，「採山人」便是其中之一。

以野菜及山產為主的採山人山產料理，是由返鄉原住民青年所經營的餐廳，坐落角板山公園附近，所有料理皆由在地青農辛勤培育，餐點多為快炒類菜色，份量、食材、口味都相當新鮮、有誠意，呈現在地特色原民風味。

「採山人山產料理」食材皆由在地青農辛勤培育，是桃園復興地區知名的美食代表。(圖/中時新聞網攝)

體驗過戶外探險後，來一趟深入大溪茶業歷史的走讀之旅再適合不過，「大溪老茶廠」藏身林中，不僅是桃園大溪熱門旅遊景點，更是知名臺劇《茶金》的取景地，這座靜謐佇立的建築擁有近百年的歷史，雖1956年曾遭祝融，但經歷磨難後反而迎來轉型，以綠建築的姿態重生，結合製茶、餐廳、茶圖書館、茶屋、多媒體室等，成為一座結合人文與歷史的觀光茶廠，除了大受網美喜愛成為打卡熱點，也有不少新人看中老茶廠優美獨特的風采，特地來此拍攝婚紗。

大溪老茶廠周邊群山環繞，整體環境非常舒服放鬆，建築融合台、日、英3種風格，全面修繕後依然保留老茶廠原木梁柱、木造衍架、灰藍窗櫺，處處流溢古樸懷舊風情，完整呈現老茶廠往昔光陰，午後時分遊逛期間，有茶有書有滿山綠意，驅散了水泥鋼骨的都市氣息，令人感到沉靜而穩定。

除了寶貴的歷史資產和靜美的環境空間，老茶廠也提供品茶與用餐的服務，所有餐點食材講究在地、不過度加工，悠閒午後點上一份苦茶油拌麵線套餐，細品充滿果香的老茶廠蜜香紅茶，為此次旅遊畫上完美句號。

大溪老茶廠舊名角板山工廠，當時台茶興盛，老茶廠主要生產紅茶、綠茶，從栽種、採收、烘茶，全都MIT。(圖/中時新聞網攝)

桃園「北橫探險節」分為山、陸、水3種挑戰體驗主題，喜歡靜態活動的人可以鎖定「觀音洞步道健行嚐茶餐」，而喜歡追求刺激的朋友推薦「悠然秘境小屋體驗」、「巴陵橋高空彈跳體驗」，熱愛水上活動亦可考慮「宇內溪滑水道」、「魔鬼瀑布垂降」和「石門水庫阿姆坪碼頭體驗營」。假日別急著躺沙發追劇，豔陽季節已過，微涼天氣無論是享受林蔭或是玩水都十分適切，若不知從哪裡開始玩起，2022北橫探險節絕對是首選！【桃園市政府廣告】