賴清德(資料照片)

台灣邊境今起正式解封，賴清德副總統今天提醒國人五點防疫管制放寬後的注意事項，並表示，國境開放的同時，代表著台灣進入後疫情時代，要全力來拚經濟、拚復甦，「謝謝大家過去的配合及努力，我們繼續一起為台灣的未來打拚！」

賴清德在臉書表示，這兩年多來，感謝防疫團隊辛苦堅守，以及全體國人的配合，我們攜手度過了許多難關，一步一步穩健解封、逐漸恢復正常生活。

他說，從今天開始，我們將實施邊境「 0＋7 」入境管理新制，調降全球旅遊疫情建議等級，正式開放國門，恢復與國際間的往來交流，並配合相關的入境防疫措施，他提醒請國人共同注意下列措施：

一、邊境管制：入境人員免除居家檢疫，改採 7 天自主防疫。

二、探病管制：自主防疫期間勿至醫院探病 ，若符合例外情形，且經醫療機構同意，可出具探視當日快篩陰性證明後前往探病。

三、陪病管制：自主防疫期間勿至醫院陪病 ，若符合例外情形，得經醫療機構同意，出具入院陪病當日快篩陰性證明，並須每日快篩至自主防疫期滿。

四、醫療照護感染管制：自主防疫期間之醫療或檢查，非急迫性或必要性則建議以延後為原則，由醫師綜合考量決定。

五、醫療照護工作人員返回工作建議：於自主防疫期間返回工作者，建議於返回工作前進行1次公費快篩，且於自主防疫期間，每1至2日於上班前進行 1 次公費快篩。

他強調，這代表台灣進入後疫情時代，要全力來拚經濟、拚復甦。