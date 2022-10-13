這個月份天上星象對應到今年上半年結束前的轉折點，它將會透過10/25的日食、10/30火星逆行、11/08的月食，顯化成果實讓你品嘗，塔羅牌老師艾菲爾在《臉書》粉專運勢專欄指出牡羊座、水瓶座、雙子座、天秤座、天蠍座會在事業、財運上特別的有感，別忘了先感激自己的努力不懈，再感激上天的機運以及身邊的人，成功是需要天時地利人和的。

▍第五名：牡羊座

年底前，逆行火星使牡羊座的能量滿滿，工作方面，比以往更加充滿活力，你總是能夠順利解決工作上的挑戰，並且屢屢的創造佳績、推出新穎的項目，對工作不畏艱難又熱情的模樣，引導工作團隊都進入絕佳狀態，金錢方面，新月日食在你的資源宮位，很容易獲得來自他人贈與的財產，像是投資紅利、業績獎金、酬勞的部分，也有機會還清負債，這段時間，盡情的享受工作，日後它會以不曾預料的方式，讓你事業突飛猛進，而用在工作上的心力，也會化作實際的金錢成果體會到辛勤耕耘的美好。

▍第四名：水瓶座

年底前，新月日食在水瓶座的事業宮位，加上逆行火星在創意宮位的力量，工作方面，為你帶來靈感與源源不絕的創意，如果從事以創作為主的工作，這段時期是累積過往能量、展示想法與獲得成果的時刻，而這個成果也會得到升官加薪、嶄新的工作機會與合作資源，如果新的邀約上門需多考慮不要馬上拒絕、或是檢視過去未被採納的提案或創意，會對此產生新的想法，而這些邀約以及創意提案，很有可能帶來未曾預料過的薪資調幅、分紅獎金、權利金、獲得創業的資源與資金。

▍第三名、雙子座

年底前，新月日食在雙子座的工作宮位，這是一個發光發熱的絕佳時機，過往你所累積的工作實力與能言善道的溝通能力，將會把事業推上高峰，也許是項目完美結案、成功救援他人的形式來展示，驚艷了和你共事已久的同事、長官，升職加薪自然不是夢，繼續保持在職場上的行事風格直到機會來臨，因為永遠都不知道會有一份怎麼樣的機會送到你的面前。

▍第二名、天秤座

年底前，新月日食與滿月日食的能量，分別在天秤座的財帛宮位以及資源宮位，這組屬於金錢的能量貫穿你從現在到年底的財運，過往的正財收入與偏財會有不小的進帳，投資已久的項目大開紅盤、友人歸還一筆為數不小的欠款、他人饋贈你的精品禮物、抽獎活動頻頻中獎、這段時期，在財運向你敲門之前，需要繼續學習進修、提升生財技能，之後你會感激現在做的所有努力。

▍第一名、天蠍座

年底前，新月日食發生在天蠍座的命宮，加上吉星金星同時也在這裡，工作方面，你有機會重拾工作熱情，找回對原本工作的初衷，引導你用不同以及更寬廣的角度，來看待覺得已經有些倦怠的工作，或者近期內有計劃轉職，大有可能轉調到心儀的單位、或跳槽到能讓你大展身手，無論是從現在開始，可以回頭檢視過往的工作成果，不妨可以思考一下，當屬於你蛻變的時機到了，就知道該往哪個方向前進。