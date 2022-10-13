英國今天表示將提供烏克蘭空中防衛飛彈來抵禦俄羅斯的攻擊行動，並將首次提供烏國足以擊落巡弋飛彈的飛彈。

法新社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）10日對烏克蘭多處發動飛彈攻擊，藉此報復克里米亞大橋（Crimean Bridge）8日遭炸彈襲擊一事。

克里米亞大橋是連接俄國2014年兼併的克里米亞半島與俄羅斯本土的重要戰略通道。俄羅斯稱8日的爆炸是由烏克蘭情報單位組織策畫，但這樣的說法遭烏克蘭抨擊。

英國國防部今天發布聲明說，「先進中程空對空飛彈（AMRAAM）…將於未來幾週提供（給烏克蘭），與美國承諾的國家先進防空系統（NASAMS）一起使用」。

聲明說：「這些飛彈將協助保衛烏克蘭重要國家基礎建設。」

英國表示，英方也將派送數百架無人機來支援烏克蘭的情報部門，並額外提供18具榴彈砲，以補強已交付的64具榴彈砲戰力。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）說：「這些武器將協助烏克蘭防衛領空免受攻擊，並在與美國NASAMS合用下，加強烏國整體的飛彈防禦。」

路透社報導，華勒斯說：「俄羅斯最新一次不分青紅皂白攻擊烏克蘭平民地區之舉，足以作為進一步支援這些尋求保衛自己國家者的理由。」

俄羅斯10日以來對烏克蘭多地發動飛彈攻擊，造成至少26人喪生，100多人受傷，同時破壞供電網，讓基輔當局長久以來敦促盟國協助空防的呼聲更顯急迫性。